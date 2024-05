¿Pelea o tongo?: Las teorías sobre la supuesta discusión entre Pangal Andrade y Austin Palao en “¿Ganar o Servir?”

Un momento de alta tensión será el que ocurrirá en el próximo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, el cual será protagonizado por Pangal Andrade y Austin Palao.

PUBLICIDAD

La fuerte pelea se vio en el adelanto del nuevo episodio del reality de Canal 13, en donde se ve como el cantante peruano golpea al chileno en el rostro.

Según se puede ver en el video, todo comenzó cuando Austin se encontraba discutiendo con Claudio Valdivia, reclamando por que supuestamente el exfutbolista habría revelado información de él a Pangal.

“Eso no se hace, si yo te cuento algo as ti, tú no lo dices”, le dice mientras lo encara, con la mirada de todos puestas en ellos.

Acto seguido, apareció Pangal Andrade en la escena y la para los carros al también modelo: “¿Qué hablai tanto? ¿Qué hablai tanto?”, le reclamó y le dio un empujón, cuestión que provocó que el otro reaccionara y le pegó un combo en plena cara.

Ante esto, Pangal se paró, agarró una almohada y quiso golpearlo de vuelta, por lo que Valdivia tuvo que intervenir.

“Te dije que te calmarai, hermano. No, no, para, para, para”, le pide a ambos el exfutbolista intentando parar la pelea, quien posteriormente se cayó a la cama junto a sus compañeros que seguían discutiendo.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Oriana Marzoli, el Poeta, Francisca Maira se acercaron a sus compañeros e intentaron separar la situación.

¿Será real?

Estas imágenes generaron varias teorías en las redes sociales puesto que hubo varios detalles que levantaron sospechas entre los televidentes, quienes aseguran que fue una actuación de los tres involucrados.

Las especulaciones de los usuarios son que, como es costumbre en este tiempo, este conflicto se hubiese filtrado puesto que cuando se agreden de manera física inmediatamente se expulsa al participante que dio el primer golpe y ambos siguen dentro del encierro.

Asimismo, en un momento del video se ve claramente la risa de Claudio Valdivia, quien estaba en medio intentando detener la discusión.

1. claudio cagado de la risa

2. pangal no se defiende

3. el golpe nicagando lo hacía moverse así a la cama

4. si fuera real, Austin estaría fuera#GanarOServir pic.twitter.com/BhViUfnITC — gén | 𓊍 (@f0rzouis) May 20, 2024

Reacción pelea Austin y Pangal en "Ganar o Servir" | X

Reacción pelea Austin y Pangal en "Ganar o Servir" | X

Reacción pelea Austin y Pangal en "Ganar o Servir" | X

Reacción pelea Austin y Pangal en "Ganar o Servir" | X