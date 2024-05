“Te eché de menos anoche”: Felo desclasificó coqueto mensaje de Xuxa tras participar en Viva el Lunes

Invitado al programa Podemos Hablar de CHV, el comediante Felo, recordó el coqueto mensaje que le entregó hace años atrás la cantante brasileña Xuxa, a quien conoció durante el extinto espacio Viva Lunes, cuando la hizo reír a carcajadas con su particular estilo de humor.

PUBLICIDAD

Fue cuando el animador Julio César Rodríguez le preguntó si le había gustado “un poquito”, cuando Felo desclasificó el recuerdo.

“Me enamoré, le iba a pedir el teléfono, realmente, nada más, sin ninguna mala intención, porque era buena la intención”, recalcó picaron.

Según contó, en ese tiempo el fallecido director Gonzalo Beltrán quiso juntar nuevamente a Xuxa con Felo, debido a la divertida dinámica que ocurrió la primera vez.

Pero, ya a la tercera vez que Beltrán intentó juntarlos, Felo desistió de participar en el programa.

“Vino por tercera vez a Chile, el 96´ no quise ir, fui al día siguiente, estábamos frente a frente y me dice (..): ‘Te eché de menos ayer, te eché de menos anoche’”, confesó.

Además, respecto al motivo de las risas de la cantante brasileña, Felo contó que fue producto de una broma que realizó Kike Morandé, quien le explicó a Xuxa que el nombre del humorista significaba “Falo” y le hizo le gesto con las manos, respecto al tamaño del miembro viril.

Felo sufrió con el COVID

“Sí, el COVID, realmente me afectó el nervio faríngeo, para mí fue un pronóstico lapidario...me hicieron introducir una sonda, por el orificio nasal, para ver las cuerdas vocales y salió este daño al nervio laringe, pero me tomó una fonoaudióloga y a los dos meses y medio, a fines de abril del año pasado, me hizo cantar. Así que he retomado de a poquito, sé que ando medio ronquito, pero trato de ingeniármelas para acomodarme a la nueva condición mía, ahí me di cuenta Julio César que lo que más me gusta es cantar”, confesó.