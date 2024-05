“Te van a comparar”: Samid, hijo de Luis Dimas, reveló la importante petición que le hizo su padre sobre su carrera musical

Salvador Misle es el hijo menor del cantante Luis Dimas, quien en estos momentos se encuentra impulsando su carrera musical bajo el nombre de “Samid”.

Este apodo artístico es sumamente importante para él ya que corresponde al apellido de su padre pero al revés. No obstante, esta decisión no fue al azar, puesto que fue su progenitor quien le hizo una petición en relación a esta temática antes de comenzar en el mundo del espectáculo.

Según las palabras de Salvador a Publimetro, su nombre “si bien es un espejo, es diferente”.

Eso sí, enfatizó en que a pesar de que quiera darse a conocer fuera de la sombra de “el rey del twist”, asegura que “nunca me voy a olvidar de mis raíces. De dónde vengo, de quién es mi papá. Como quizás otras personas podrían ocultarlo. Que son hijos de... Yo prefiero que no”.

Sobre cómo se le ocurrió la idea, Samid comentó que todo fue a causa del intérprete de “Caprichito”, quien le comentó que no usará su nombre para presentarse ante el público.

“Es una historia muy especial. Mi papá me pidió que ‘por favor, no uses el nombre Dimas, porque te van a comparar, te van a molestar’. Todo el speech. Entonces, me reuní con mi productor Gabriel Mendoza, que también fue por encargo de mi padre y me dio opciones y entre las cuales estaba Samid. Pero te juro, cuando lo escuché, dije ‘este es’”.

La herencia

Asimismo, explicó que al usar este nombre “no estoy traicionando a mi papá”, debido a que “también suena muy árabe, muy de raíces palestinas y yo me siento muy identificado con eso”, expuso.

“Y aparte es corto. La gente lo va a recordar. Es perfecto... Es el espejo, para no olvidar de donde vengo. Sin embargo, es diferente, pero sigo manteniendo la herencia de mi papá”, cerró.

Cabe recordar que hace un par de semanas, Samid lanzó el tema “Cazador Cazado”, una reinterpretación de una de las canciones que lanzó a la fama a Luis Dimas.