“Una señora me estafó en México”: Britney Spears revela cómo vivió sus vacaciones

Britney Spears suele venir de vacaciones a México y disfrutar de los diferentes paraísos tropicales en las costas de nuestro país. Pero en su más reciente visita revela que lamentablemente tuvo un evento desafortunado, tras sufrir una supuesta estafa dentro de una tienda.

La cantante y actriz norteamericana hizo una especie de bitácora de todo lo que hizo en su reciente viaje a México. La mayoría de las cosas que vivió, según su propia perspectiva, fueron positivas, pero igualmente destacó esa eventualidad en la que siente que fue estafada por una vendedora.

El relato de Britney estaba en su cuenta de Instagram, en una publicación que borró a los pocos minutos de haberla subido; una práctica muy común de la princesa del pop. Sin embargo, la revista Quien le hizo captura a la pantalla y de ahí es que sale su relato sobre las vacaciones de México.

“Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando sólo eran 300″, dijo sobre la situación, sin especificar qué fue exactamente lo que compró.

¿El resto del viaje? Una maravilla según su relato: “Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘Vete a la mier...’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel. Di paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba en el volante. Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse ‘nasty’ y me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui”, dijo Britney Spears.