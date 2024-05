“Da cringe”: Critican a Jason Momoa por parecido de Adria Arjona con su hija mayor

Luego del presunto romance que Jason Momoa (44 años) habría tenido con Eiza González tras su divorcio con Lisa Bonet, ahora el protagonista de Aquaman ha confirmado que abandonó la soltería al anunciar su romance con Adria Arjona (32 años), actriz e hija del reconocido cantante Ricardo Arjona.

La noticia causó gran alboroto en redes sociales, por lo que la nueva pareja se llenó de elogios y buenos deseos, aunque no faltaron los comentarios indeseados por la diferencia de edad entre ambos, pues el famoso es 12 años menor que ella, y el particular parecido que Adria mantiene con una de las hijas del famoso.

Recordemos que Momoa y Bonet son padres de Lola Lolani Momoa y Nakoa-Wolf Momoa. Lola, es la hija mayor, nació en julio del 2007 y actualmente cuenta con 17 años; mientas que Nakoa-Wolf, nació en diciembre de 2008 en Los Ángeles.

El parecido de la hija de Jason Momoa con su novia

Jason Momoa se mostró enamorado de Adria Arjona en redes sociales luego de compartir algunas fotografías de su último viaje a Japón donde ambos compartieron con algunos amigos.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos”, escribió junto al carrusel de fotografías.

Jason Momoa / Adria Arjona La pareja ya no oculta su amor. (Instagram)

Arjona y Momoa trabajaron juntos en 2021, en la serie de Netflix ‘Sweet Girl’, pero por aquel entonces él estaba casado con Lisa Bonet.

Luego de conocerse el vínculo entre ambos internautas no tardaron en comparar a la originaria de Puerto Rico con la hija menor de Jason, pues muchos le encuentran gran parecido en su físico, incluso con su ex esposa Lisa.

“Pensaba que era Lola su hija, son idénticas”, “Alguien más le vio parecido a su hija?”, “lo que es estar obsesionado se parece a su ex”, “Esta nueva chica se parece mucho a Lola”, “Parece el papá de ella, niña abre los ojitos”, “Se parece a la ex pero versión joven”, “Da cringe, se parece a su hija”, han sido algunos comentarios que se han leído en redes.

Además de las criticas, son muchos los memes que han aparecido y hasta comentarios graciosos con letras de Arjona, pues usuarios se mostraron sorprendidos por el vínculo entre “Aquaman y Arjona”.

“No se que es mejor, que tu suegro sea Arjona WOOOOW! ❤️🙌🏽 O que tu novio sea AQUAMAN jaja”, “Amigo mío, si te rompen el corazón podrás escuchar a ARJONA, ese es buenísimo para la depresión”, “Aquaman seduciendo a la vida , seduciendo al amor”, expresaron.