“Estás despechada”: Oriana Marzoli enfrentó a Gala Caldirola tratándola de “cizañera”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Gala Caldirola tuvo que enfrentarse a varios de sus compañeros de encierro, entre ellos Pangal Andrade y Oriana Marzoli, tras una particular conversación que tuvo con Francisca Maira sobre Austin Palao.

Todo comenzó cuando la española se acercó a la exGran Hermano para preguntar si se besaron hoy con el peruano, a lo que la rubia contestó que sí, pero porque él quería. “Mira qué mentiroso, él (Austin) inventó que tú habías sido”, comentó la ex de Mauricio Isla.

Pangal, quien las miraba conversar, intervino a favor de Austin. “Mira que eres cizañera, yo estaba ahí, no dijo eso. ¿Por qué eres así? Sembrando cizaña la Gala. Eres diabólica”, sostuvo el deportista.

Más tarde, cuando estaban todos reunidos, Oriana encaró a Gala por sembrar cizaña. “Yo me hubiese ahorrado esa información sabiendo que a lo mejor puede molestar a la otra persona. A ti también te molestaría”, le dijo.

“Entonces el chico que le gusta no debería decir eso. ¿Por qué la verdad tiene que ser un problema? Con Rai no me pasaría eso porque no reniego nada. Me beso con él porque quiero y punto”, contestó Caldirola.

Los celos de Gala

Aunque eso no fue todo, puesto que en tanto los sirvientes participaban en una actividad de cocina, Raimundo le tiró besos a Fran y Oriana, quienes se encontraban sentadas en el patio de la hacienda.

Gala presenció este momento y le hizo una escena de celos: “¿A quién le andas pidiendo besitos al aire? No te pongas coqueto tú. Y no se lo estabas pidiendo a la Fran. Te pillé justo”, le reclamó la española. Entonces Raimundo le reclamó de vuelta a Gala que había sembrado cizaña entre Fran y Austin.

“¿Te incomoda que pregunte por él? Yo simplemente le dije a una persona un comentario de mujer a mujer. Si se malinterpretan cosas es porque algunas de las personas que rodean son muy cahuineras y quieren cizaña”, sostuvo.

Oriana, quien estaba espiando la conversación y esta escena de celos, salió corriendo y les contó a Fran y Austin todo lo que su compañera estaba diciendo.

Eso sí, no se quedó callada puesto que fue a encarar a Gala sobre la actitud que tuvo con Maira: “Dijiste que yo era cizañera, y yo te lo he dicho en la cara. Me parece que ha sido bastante fea tu intención. Has mentido”, destacó Marzoli.

Cuando Gala le respondió a Oriana que a ella le “encanta generar conflicto”, Marzoli contraatacó: “No es mi culpa que él coquetee con todas. Si estás despechada, no le hables mal de mi amigo a mi otra amiga. La única cizañera eres tú que vas a hablar mal de Austin porque estás despechada”, le aseguró, agregando que estaba mintiendo sobre sus dichos.

“¿Qué te dije yo? Está claro que te gusta el chico, pero te empezaste a liar con él porque estás despechada”, expresó Marzoli haciendo alusión a su relación con Raimundo.

“¿Despechada qué? ¡Despechada tú de todos los hombres que hay en la tierra!”, contestó Gala, ya alzando la voz.

Por su parte, Faloon Larraguibel mostró desaprobación por el actuar de la española. “Igual lo que hizo no está bien. Si ya estás con un mino, ¿para qué vas a preguntarle al otro h…? Y es obvio que la Fran le va a decir todo a Oriana. Aparte que yo sé que a Gala le gusta Austin”, le aseguró a Blue Mary.