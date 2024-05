Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en el 2016, tras tener seis hijos, y desde ese momento se han convertido en enemigos y ha comenzado una batalla de divorcio que aún, 8 años después continúa.

Los famosos han protagonizado diferentes peleas que han afectado a sus hijos, al punto que han tomado bandos, y la mayoría prefiere a la actriz, pues de hecho solo Shiloh y Knox están de parte del actor.

Hasta ahora Maddox, Pax, Zahara y Vivienne, han dejado claro que no están de lado del actor, pero recientemente un extrabajador de la actriz aseguró que la famosa ha “saboteado” esa relación de sus hijos con su ex.

Extrabajador de Angelina Jolie revela cómo la actriz ha “saboteado” la relación de sus hijos con Brad Pitt

Un extrabajador, Tony Webb, quien fue su guardaespaldas, reveló que Angelina ha intentado manipular a sus hijos para que no pasen tiempo con Brad Pitt.

Webb reveló al Daily Mail que fue despedido por la actriz, luego que dos antiguos guardaespaldas se pusieran del lado del actor y no quisieron testificar a favor de Angelina en el tribunal.

También aseguró que uno de sus colegas escuchó que la famosa “animó a los niños a evitar pasar tiempo con Brad Pitt durante las visitas de custodia”.

De hecho, hace unos meses se conoció que Angelina estaba muy molesta con su hija Shiloh, pues tomó la decisión de mudarse con su padre, esto tras tener varias discusiones con ella y defender a Brad Pitt.

Además, Webb aseguró que “poco antes de que dos contratistas globales de SRS testificaran en un caso judicial, el señor Vieira (asistente de Angelina Jolie) me llamó a mi teléfono celular. Me dijo que había oído que dos contratistas que proporcionaban seguridad personal a la señora Jolie a través de SRS Global podrían testificar en el caso del tribunal de la familia y me pidió que impidiera que estos exfuncionarios testificaran en contra de ella”.

Y es que al parecer la actriz tenía un acuerdo de confidencialidad con estos empleados, y si testificaban en su contra los podía demandar.