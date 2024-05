“Mientras yo sea su señora...”: La venganza de Mariela Sotomayor en contra de Camila Recabarren tras cambio de roles de “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor tomó revancha de la Camila Recabarren tras un cambio en las reglas del juego.

Todo comenzó cuando Gonzalo Egas y Amanda les comunicaron a los participantes del reality de Canal 13 que nuevamente los sirvientes podrán cumplir el rol de señores por 24 horas. De inmediato los integrantes de “Resistencia” se quejaron, liderados por Luis. “¿Por qué, loco? Nunca atendieron nada”, reclamó el argentino. “Y tú tampoco atendiste nada. Tu equipo sí, pero tú no, no seas patudo”, le contestó Pangal.

En ese momento, Mariela se vio complicada con tener de sirvienta a Camila y de inmediato le aclaró: “No necesito que toques ninguna de mis cosas. Deja mis sábanas acá. Tú no me dejaste hacer ninguna actividad de sirvienta contigo, yo tampoco quiero tener nada que ver contigo”, le argumentó la periodista a Camila, recordando cuando ella se acercó a ayudar.

Amanda entonces se apartó para conversar con la periodista, quien se desahogó. “Recibir tantas cosas gratuitas me tiene mal. Lo que más quiero es que esas cosas no me afecten, y filo. No me imaginé nunca que iba a haber personas que iban a buscar atacarme por atacarme”, lloró Mariela.

No se puede acercar a ella

Acto seguido, mientras estaban en el almuerzo, Sotomayor les dijo a sus compañeros que Recabarren tiene prohibido transitar por los espacios que le pertenecen a los señores y señoras, que solamente podía estar en el territorio de los sirvientes.

Por su parte, todos estuvieron de acuerdo con su petición. “Le queda estrictamente prohibido usar este espacio mientras yo sea su señora”, le dijo a la exMiss Chile. De hecho, cuando estaban sirviendo “churrascas”, Mariela echó a la Recabarren de la habitación y solamente dejó que Daniela Colett les dejara la merienda.