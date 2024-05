“Que patán”, esposo de Scarlett Johansson se burló de ella una vez más e hizo ofensivo chiste sobre su figura

Scarlett Johansson es una de las actrices más famosas de Hollywood, pero hace unos años puso su carrera en pausa para dedicarse a su esposo, Colin Jost y sus hijos Rose Dorothy Dauriac y Cosmo Jost.

Y es que la actriz se casó con el comediante en el 2020 y llevan una relación muy privada, aunque se han dejado ver en algunas ocasiones juntos en alfombras rojas.

Sin embargo, Colin se ha convertido en blanco de críticas, luego de hacer una ofensiva broma en el programa Saturday Night Live, donde participa, sobre la famosa actriz.

La ofensiva broma que esposo de Scarlett Johansson hizo sobre ella en SNL

Durante el segmento Weekend Update, Colin Jost hizo una cruel broma de Scarlett Johansson que no cayó nada bien en las redes.

“ ChatGBT ha lanzado una nueva función de asistente de voz inspirada en el personaje de inteligencia artificial de Scarlett Johansson en ‘Her’ que nunca me he molestado en mirar, porque sin ese cuerpo, ¿qué sentido tiene escuchar?”, dijo el famoso comediante, desatando indignación.

Y es que resultó algo muy cruel para una mujer, especialmente viniendo de su esposo y muy sexista, algo de lo que incluso la actriz se ha quejado antes.

Sin embargo, no fue directamente su culpa, ya que fue el coanfitrión Michael Che quien escribió ese chiste e hizo que Colin lo leyera, pues en eso consiste esta sección, ambos deben escribir chistes ofensivos que el otro debe leer y lo hacen en directo, sin haberlos leído antes.

Pero, a pesar de ello muchos consideran que se pudo haber negado, o pedido disculpas al menos, además que no es la primera vez que se burla de la actriz.

“No me parece gracioso ni divertido”, “si va a hacer chistes sobre él ok, pero a ella no la tiene que meter en eso”, “me parece una falta de respeto y muy sexista la verdad”, “pobre Scarlett tener que lidiar con un patán así”, y “ella se merece un mejor esposo que le de su lugar”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El año pasado el comediante se burló de Scarlett en el mismo segmento, debido a un chiste escrito por su compañero en el que decía “el estado de Nueva York permite ahora que los cines sirvan alcohol, por lo que por fin puedo disfrutar de las pequeñas películas de arte independiente de mi mujer”.

En ese momento sí se disculpó y aseguró que solo se trataba de una broma y que amaba sus películas.

Pero, además, se ha burlado de ella en otras oportunidades, e incluso fuera del programa, cuando nada lo justifica, por lo que sin duda le piden que respete a la actriz y le de el trato que ella merece.