“Capaz que me agarre a combos”: Polimá Westcoast reveló sus intenciones de participar en “¿Ganar o Servir?”

Los programas de telerrealidad volvieron con todo a la pantalla chica y son cientas las personas que tienen intenciones de ser parte de estas producciones para ganar fama. Mientras tanto, otros les interesa vivir esta experiencia por lo diferente, entre ellos Polimá Westcoast.

Así lo confirmó el mismo cantante nacional, quien en una conversación con el periodista y tiktoker Max Araya, reveló su interés por el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Fue en la sección de YouTube ‘En Aprietos’ que el cantante urbano se refirió a la posibilidad de vivir una experiencia televisiva de encierro: “Me gustaría entrar a uno que tenga unas pruebas, algo exótico, así como Hombre al agua, o como el de ahora de Canal 13″, declaró de entrada, asegurando que “ganaría”.

Descartó la idea por su personalidad

Eso sí, Polimá descartó un poco la idea debido a su personalidad, que le podría jugar una mala pasada y terminaría fuera del reality.

“No tengo mucha paciencia, así que capaz que me agarre a combos y me echen... No los soportaría”, confesó entre risas el intérprete.

De todas maneras, destacó que no es algo que haría en este momento de su vida, ya que está totalmente enfocado en su carrera musical y en su vida personal.

Cabe recordar que el cantante se lanzó a la fama internacional con su tema “Ultra Solo” junto a Pailita, otro artista urbano chileno, canción que se hizo viral en TikTok y logró que ambos llegaran a los ranking mundiales.

De hecho, la producción tuvo su versión remix que incluyó a cantantes de renombre tales como Feid, Paloma Mami y De La Ghetto, la cual fue presentada en vivo por primera vez con todos los involucrados durante la edición 2024 de Lollapalooza Chile.

Acá te dejamos la entrevista completa de Polimá: