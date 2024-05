Carmen Gloria Arroyo sorprendió a sus seguidores con fotografía de hace 20 años: “Me siento orgullosa”

En el Día del Abogado, Carmen Gloria Arroyo, la reconocida abogada y personalidad de televisión, también conocida como “La Jueza”, causó sensación al compartir una fotografía de sus inicios en la profesión. La imagen, tomada hace 20 años, muestra a una joven Arroyo durante sus inicios en el derecho.

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Gloria reflejó sobre su carrera y el largo camino recorrido en el mundo de la abogacía. “Hace 20 años soñando con ser abogada después de años de perseguir un sueño que parecía imposible. Sola, con tres hijos y un mundo por conquistar”, escribió la abogada en una publicación emotiva que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios de apoyo.

La imagen de sus inicios profesionales no solo mostró el cambio físico de Arroyo con el tiempo, sino también su evolución personal y profesional. La abogada destacó cómo su pasión por la justicia y su enfoque en ayudar a los más necesitados se han mantenido intactos a lo largo de los años. “Hoy me siento imprudentemente orgullosa del camino recorrido y agradecida de las oportunidades que me ha dado la vida. Soy una abogada que ama su profesión, que jamás las personas se han convertido en un número de rol y asumiendo que nuestra labor puede cambiar rumbos en la vida de muchos”, reflexionó.

“Feliz día del abogado!! Lo imposible se hace realidad cuando luchas por ello y lo deseas con todas tus fuerzas”, escribió finalmente la querida “Jueza”.

Seguidores valoraron sus palabras

La reacción en las redes sociales fue inmediata. Seguidores y colegas de Arroyo elogiaron su sinceridad y la inspiración que representa para muchos jóvenes abogados.

“Felicitaciones. Hoy la Jueza de chile”, “Te conocí como la jueza y hoy te conozco como Carmen Gloria y puedo dar fe que eres una buena persona y que siempre frente a ti hay otro ser humano y no un número” y “Feliz día @cg_arroyo lejos eres la más comprometida que hace su trabajo con pasión y compromiso, generando justicia y acceso a los que más lo necesitan”, fueron algunos de los comentarios que recibió.