De Chiloé a las pasarelas: Abogada revela cómo se convirtió en influencer de las marcas más lujosas del mundo

Oriunda de Achao, en Chiloé, la abogada María José Aravena está haciendo historia como la chilena que comparte contenido de lujo sobre exclusivas marcas de moda, obligándola a dejar los casos judiciales por su nuevo rol como influencer firmas como Dior y Tiffany.

Según contó la cotizada creadora de contenidos de moda, todo partió producto de su pasión por la elegancia, el vestir bien y los artículos de lujo. Primero, se ofreció como columnista de una revista y luego, con el boom de Instagram encontró un nicho donde sus conocimientos eran muy apetecidos por sus seguidores.

“El contenido empezó a ser interesante para gente que yo no conocía y comencé a formar una mini comunidad. Empecé a compartir datos o ciertas imágenes que me iban pareciendo interesantes. Esto no era un trabajo. En mi radar no estaba la opción de lucrar o trabajar con marcas, era un hobby”, contó a LUN la abogada que trabajó tres años en la Superintendencia de Insolvencia,

Así fue como las marcas comenzaron a contactarla, llegando al punto de cruzar las fronteras para asistir a glamorosos eventos de lanzamientos, recordando cuando compartió junto a la protagonista de la serie Grey´s anatomy Ellen Pompeo.

“El año pasado, en el Fashion Week de Nueva York fui al desfile de Michael Kors y tuve la oportunidad de conversar con Blake Lively (“Gossip girl”) y Ellen Pompeo (“Grey’s anatomy”) me dijo you look so stunning (te ves tan impresionante) y yo quedé en shock, no podía creer que me estaba celebrando el look. Y fue muy genuino porque me miró, siguió hablando, se dio la vuelta y me lo dijo”.

María José Aravena

La contactaron de Tiffany

Si bien, solo tiene 89 mil seguidores, una cifra un poco baja considerando los altos números que ostentan otros influencer, su contenido es valorado por las marcas tras ser de un nicho sumamente exclusivo.

“Conociendo las maravillas de la línea Prestige de @diorbeauty. Ya les mostraré el nuevo lanzamiento, realmente de alto impacto”, “desde hoy ( paradójicamente el día de mi cumpleaños) y de manera oficial formo parte de la familia @ferragamo”, se lee en algunos de sus post.

“Dior. Fue la primera marca que confió en mí y con la cual tengo el placer de colaborar hasta hoy. Me enviaron un set de productos. Me llegó como regalo y no me pidieron nada. Fue la primera vez que sentí que esto podría ser un trabajo. Eso fue hace cuatro años”, contó

Actualmente, a su cartera de clientes se sumó Tiffany.

“Cuando me contactaron pensé que me querían hackear, pensé este mail es mentira, esto es una estafa, no lo podía creer y ya llevo dos años”, reveló feliz.