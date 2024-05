Dwayne Johnson luce irreconocible en el primer vistazo de su próxima película ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson está casi irreconocible en el primer vistazo de su próximo drama con A24, “The Smashing Machine”. La película, dirigida por Benny Safdie y coprotagonizada por Emily Blunt, presenta a Johnson en el papel del legendario luchador de MMA Mark Kerr, quien luchó contra la adicción y problemas matrimoniales mientras se convertía en un ícono del deporte.

Blunt interpreta a Dawn Staples, la esposa de Kerr. La película está actualmente en producción. Aunque Johnson muestra su habitual musculatura en “The Smashing Machine”, también parece llevar prótesis faciales que ayudan a transformarlo en la leyenda de la MMA. Kerr fue dos veces campeón del torneo de peso pesado de la UFC y ganador del torneo del Campeonato Mundial Vale Tudo.

Dwayne Johnson como nunca lo habías visto en “The Smashing Machine”

Esta película marca el debut en la dirección en solitario de Benny Safdie, conocido por su trabajo junto a su hermano Josh en éxitos independientes de A24 como “Good Time” y “Uncut Gems”. Johnson y Safdie se conectaron por primera vez con el proyecto en 2019, pero la pandemia puso la película en pausa.

First look at Benny Safdie’s THE SMASHING MACHINE starring @TheRock and Emily Blunt. pic.twitter.com/GVC2XIHwGV — A24 (@A24) May 21, 2024

Años después, Johnson y Blunt retomaron la idea tras una conversación telefónica en la que Blunt sugirió que Johnson debía hacer esta película después de ver el documental de 2002 “The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”.

Johnson expresó a Variety que se sintió atraído por “The Smashing Machine” porque Benny Safdie busca crear historias crudas y reales, con personajes auténticos y cautivadores. “Estoy en un punto de mi carrera donde quiero empujarme en formas que no lo he hecho en el pasado. Quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y el dolor”, dijo Johnson.

A24 prepara todo para el estreno de “The Smashing Machine”

La producción de “The Smashing Machine” es una colaboración entre Seven Bucks Productions de Johnson y Dany Garcia, la compañía de Safdie, Out for the Count, Eli Bush y David Koplan. A24 aún no ha anunciado una fecha de estreno para la película. El primer vistazo a “The Smashing Machine” revela a Johnson sin sus tatuajes y con una espesa cabellera.

En la imagen también aparece Blunt como Dawn Staples, ofreciendo una perspectiva sobre la relación tumultuosa y caótica que compartía con Kerr. La transformación de Johnson en Kerr es un punto y aparte en su filmografía, marcando su debut en el cine independiente con A24.