“El encierro lo terminó por matar y realmente, morir de pena”: Hijo de Luis Dimas, Samid, habló sobre los últimos días de su padre

El hijo de Luis Dimas, Samid, recordó cómo fueron los últimos meses en la vida de su padre, esto antes de fallecer el pasado 17 de noviembre del 2021.

En una conversación con Publimetro.cl, el retoño menor nos comentó cómo se ha sentido tras la partida de su progenitor. “Fue un terremoto en mi vida, porque yo jamás pensé que su fallecimiento se hubiese dado en las circunstancias que sucedió. Yo te juro que siempre pensé que mi papá se iba a morir en aquel escenario”, explicó de entrada.

Sobre los motivos de su deceso, Salvador Misle explicó que: “Fue un tema de largo aliento porque la salud mental de mi papá se fue deteriorando por la pandemia. La pandemia lo terminó, no por COVID, sino por el encierro. El encierro lo terminó por matar y realmente, morir de pena. Yo creo que muchas de las cosas que le pasó, a nivel de salud, fueron por no hacer lo que él amaba, porque era su vida, el escenario era realmente su vida”, expuso el cantante.

“Nunca lo esperé y me costó asimilarlo. Si bien me pude despedir de él y pude tener ese último abrazo, en donde hablamos de todo puesto que nuestra relación tuvo muchas cosas buenas, pero también cosas muy malas. Entonces, pudimos hablar, tuvimos ese total reencuentro antes de fallecer”, expresó el hijo de Luis Dimas.

El último adiós

Eso sí, Samid nos reveló que antes de que su padre dejara este mundo de forma física, tuvo un momento que jamás olvidará y que hasta hoy lo pone contento.

“Me fui tranquilo, él se fue tranquilo conmigo. Por fin le pude decir que lo amaba, porque a mí me costaba mucho decirlo. Yo le podía decir que I love you porque hablo inglés, soy traductor, pero no podía decirlo en español”. Sin embargo, “tres semanas más o menos antes de fallecer le pude decir que lo amaba”, contó notablemente emocionado.

En relación a lo que más extraña de su padre, Salvador comentó que “solamente saber que estaba vivo, el escucharlo en una entrevista, en la radio, el ver alguna noticia de él. Eso extraño. Y obviamente, cuando íbamos al estadio a ver a Palestino, que ese era también nuestro punto de encuentro, además de la música”.

Esto lo motivó para escribir un tema, el cual se titulará “Aquí Estoy”. Aunque aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, Samid nos aseguró que estaba inspirado en la figura de Luis.

“Desde el minuto uno, empecé a sentir a mi papá acompañándome, en pequeñas acciones, en pequeñas cosas. Él siempre me prometía, por ejemplo, que íbamos a conocer a personas famosas y eso nunca llegó a pasar. Mi ilusión de niño nunca se vio así frustrada porque nunca pudimos hacer lo que él me prometía”.

Pero cuando Dimas falleció, varios artistas, que Salvador admiraba, se pusieron en contacto con él: “Andrés de León me escribió al privado, en Instagram, y para mí hablar con él era un sueño cumplido. Después me encontré con Elías Figueroa, también un sueño conocer a don Elías, que era una promesa que me había hecho mi papá, porque eran bastante amigos ellos dos, y nunca lo pude conocer hasta después de su muerte. Entonces, mi papá ha estado en diferentes cosas”, sostiene.

“Yo creo en las energías, creo en esta vida después de la muerte. Lo he sentido cuando grabé este disco y en las muchas anécdotas, que en algún momento voy a contar”, cerró Samid.