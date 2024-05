“Es ultra ordinaria... no es nadie”:Oriana Marzoli se lanza contra Blue Mary tras actividad en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli se hartó de sus compañeras de “¿Ganar o Servir?” y se lanzó en contra de Blue Mary, esto luego de que la exlocutora radial la molestara durante una actividad.

Todo habría comenzado en una dinámica liderada por Matías Vega, en donde los sirvientes, en este caso los del equipo “Resistencia”, tuvieron que contestar preguntas sobre sus señores. Quienes no saben, pagaron penitencia comiendo criadillas de toro, cresta de pollo o tocosh, para los vegetarianos.

Cuando fue el turno de Faloon Larraguibel, le preguntaron por el apellido del ex de Oriana, Alex. Entonces Fran le comentó a Oriana que fue Blue Mary quien le sopló el apellido a Faloon. “La h… se lo sabe todo de ti. Blue le ha soplado todo”, aseguró.

Luego, cuando Christian Mujica adivinó correctamente una referencia a Mariela Sotomayor, la periodista comentó que la bautizaron como “la lengua del pueblo” porque “muchas personas se sienten representadas por las cosas que yo digo y la forma directa y clara”.

“Ella estudió para inventar cosas”, comentó Camila Recabarren, su enemiga dentro del encierro.

No las soporta

Tras la actividad, Blue Mary les comentó a Gala y Faloon sobre actitudes negativas de Oriana y Mariela. “¿Cachai la Mariela cómo me sigue tirando? Lo mismo la Oriana”, aseguró la exlocutora, para posteriormente asegurar que Marzoli se molesta cada vez que le dice Annabelle.

Mientras tanto, Mariela y Oriana comentaron la situación: “Me tiene un poco hasta los cojones de lo pesada que es. Busca demasiado, es ultra ordinaria. Lo bueno es que ella sola no queda de víctima nunca, queda de provocadora, de ordinaria, de mala. Nunca hay que ir a provocarla porque ella es una mierda. Ella no es nadie, y para destacar busca. Si yo no le respondo, jamás hubiese destacado. Lo mejor es ignorarla”, sostuvo la española, quien después habló con Pangal Andrade, el capítan de su equipo, para que la situación se detuviera puesto que ella no les ha hecho nada durante estos últimos días.