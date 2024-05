Estrella de El Príncipe de Bel-Air reveló cómo su participación en la serie le cerró las puertas en toda la industria

El actor Alfonso Ribeiro, reconocido por su papel de Carlton Banks en la exitosa serie de comedia El Príncipe de Bel-Air, ha compartido abiertamente cómo su participación en el programa tuvo un impacto negativo en su carrera como actor.

PUBLICIDAD

Aunque el papel le brindó fama instantánea, también le dificultó conseguir otros roles debido a la abrumadora popularidad de su personaje.

Ribeiro reveló en una entrevista a Closer Weekly: “Hacer de Carlton en Fresh Prince se convirtió en un sacrificio. Siempre decía que hacer de Carlton era lo mejor y lo peor que me había pasado nunca. Fue uno de los mejores papeles que he tenido la suerte de interpretar, pero también fue el papel que me impidió volver a actuar porque la gente no podía verme como otra cosa. El sacrificio fue no volver a tener una carrera como actor”.

A pesar de estas limitaciones que enfrentó debido a su personaje, Alfonso mencionó guarda buenos recuerdos de su tiempo en este show. Destacó la camaradería que existía en el set y el tiempo que pasaban juntos antes de cada show.

Además, también mencionó que solían reunirse en el camerino de Will Smith, escuchar música, bailar y generar una gran energía antes de comenzar las grabaciones.

Sin reinicio

Ribeiro explica su postura sobre un posible reinicio de El Príncipe de Bel-Air:

“No hay un reinicio real de la serie sin James Avery. Dejamos de hacerlo porque sentíamos que la serie no podía ser mejor cuando la hacíamos nosotros. No se puede hacer un remake de The Fresh Prince of Bel-Air . Eso no funciona para mí. Entonces, ¿por qué? El pasado es el pasado, déjalo estar”.

PUBLICIDAD

Oportunidades como presentador

Aunque enfrentó dificultades para destacar como actor, Alfonso ha encontrado éxito en roles de presentador. Destaca su participación en el programa Dancing with the Stars, donde ha ganado y ahora comparte funciones de presentador con Julianne Hough.

También ha incursionado en la presentación de programas como America’s Funniest Home Videos y Jack Hanna’s Into the Wild. Alfonso disfruta de su papel como presentador y está satisfecho con esta nueva faceta en su carrera.

A pesar de todo, el actor reconoció que siempre habrá una conexión especial con la serie original. Tanto él como el personaje de Carlton serán recordados y formarán parte de su legado en la industria del entretenimiento.