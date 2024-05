¿Lo acompañó Adria? Jason Momoa presume su faceta como músico junto a su banda de rock y le piden canciones de Arjona

El famoso actor Jason Momoa está más presumido que nunca, pues no sólo ha generado un alboroto en las redes sociales al mostrar en una imagen a su “nuevo amor”, Adria Arjona, sino también lo hace como guitarrista de una banda de rock y el publico le hace una petición muy interesante.

Para nadie es un secreto que ahora Momoa es el yerno del cantante y productor musical guatemalteco, Ricardo Arjona, y obviamente en las redes sociales ha sido todo un alboroto, luego de que el interprete de ‘Aquaman’ publicara su foto abrazado muy cariñosamente con Adria en una cena con amigos de su club de motociclistas durante un viaje a Japón.

A tres años de que su divorcio con Lisa Bonet se culminara legalmente, Momoa decidió darle una nueva oportunidad al amor y, al parecer, su corazón está tan feliz que quiso compartirlo con sus seguidores de redes sociales.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste boquiabierto. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos”, escribió Momoa junto a las imágenes y añadió, “compartiendo otra increíble aventura con mi amor”.

Y el “mi amor” lo hizo en español, refiriéndose al idioma de Adria y dando un guiño sobre cuál es su apodo romántico.

“Toca algo de Arjona”

Y con todo este alboroto, Momoa decidió también presumir en su cuenta de Instagram otra faceta de su vida, la de guitarrista de una banda de rock, “Oof Tatata” que se presentó en el Cannery Hall Nashville en Tennessee, Estados Unidos.

El famoso actor publicó varios videos tanto de la practica de la banda como del momento de su actuación con una guitarra eléctrica y, como era de esperarse, los seguidores de las redes hicieron comentarios sobre su suegro Arjona y hasta le pidieron que tocara algo para “seducir” a la hija del cantante guatemalteco.

“Toca algo de Arjona”, “Que es lo que hace un Momoa seduciendo a tu hija…”, “Cántese la del Taxi por fa”, “Serote ya sos guatemalteco”, “El problema no fue hallarte”, “Señora de las 4 décadas Pa’ nosotras sus fans”, “Como quitarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos”, son algunos de los comentarios de los fans quienes aplauden la nueva relación del actor con la hija de uno de los cantantes más importantes de los últimos años.

¿Colaboración con Arjona?

Con respecto a la petición de muchos de una colaboración de Momoa con el suegro, podría suceder; sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el último concierto que realizó en Chile para el cierre de su gira ‘Blanco y Negro’, Arjona dejó claro que se retiraba por sus problemas de salud. “Tendré que desaparecer para buscar un motivo más grande que este. Si no lo encuentro prefiero no volver”, dijo en parte de su despedida.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen ‘Seco’, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, publicó a manera de agradecimiento a sus fans.