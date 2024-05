¿Podría ser grooming? Camila Cabello reveló la edad de su primera experiencia sexual y este ‘detalle’ alarmó a los fans

La cantante Camila Cabello abrió su corazón para compartir con su publico uno de los momentos más importantes en su vida, cómo perdió la virginidad con quien fue su primer novio, el coach británico, Matthew Hussey, un romance que duró más de un año (de febrero de 2018 a junio de 2019).

PUBLICIDAD

La artista cubano mexicana fue invitada al podcast “Armchair Expert”, de Dax Shepard, donde habló de su nuevo álbum C, XOXO, que estará disponible a partir del 28 de junio.

Durante la entrevista hubo un detalle que dejó sorprendidos a sus fans y es que Cabello habló muy abiertamente de cómo fue su romance con Matthew Hussey, 10 años mayor que ella, a quien considera su “primer novio real” y con quien perdió la virginidad a los 20 años de edad. “Fue hermoso”, expresó.

De fan de Hussey al hombre que le cambió la vida

La interprete de My Oh My y Don’t Go Yet, contó que conoció al coach británico en el set del programa de televisión “TODAY Show”, reseñó La Opinión.

“Estaba afuera, donde tienen el televisor con los guiones. De hecho, había escuchado su podcast antes. Lo escuché como fan, porque tenía un podcast de citas”. Luego ella misma se presentó con Hussey y le dijo: “Dios mío. Soy una gran fan”. Poco después fueron a cenar.

Durante la entrevista Dax le preguntó a Camila si había tenido relaciones íntimas antes de los 20 años, y ella respondió: “No, esa fue mi primera vez. Fue hermoso. Pensé: ‘Dios mío. Nunca he tenido novio’. Había literalmente ocho canciones mías que eran básicamente sobre la soledad. ‘Estoy tan sola’. Esa fue mi primera relación (sexual). Fue tarde para ser mi primera vez”.

La también actriz guarda muy buenos recuerdos de su romance con Hussey, quien se casó el año pasado. “Él era realmente una gran persona. Fue como la primera relación perfecta. Realmente amplió mi mundo, porque él tampoco estaba en mi industria. Él realmente amplió mis referencias”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periódico británico The Sun, la pareja rompió en junio de 2019 de forma amistosa.