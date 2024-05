Armando decepcionará a su nieto Damián causándole una profunda tristeza en “Como la vida misma”

Armando decepcionará a su nieto Damián en “Como la vida misma”, sumiendo al pequeño en una profunda tristeza y desazón, en una escena del capítulo que Mega emitirá este jueves.

Tal como se aprecia en el adelanto del episodio 254, durante el cumpleaños del personaje de Héctor Noguera, este da cuenta una vez más del progresivo deterioro que sigue causando el Alzheimer que padece.

Precisamente, durante el capítulo del miércoles de la teleserie, Armando no reconoció a Malú (Coca Guazzini) mientras cenaban, lo cual la dejó destrozada emocionalmente.

“¿Por qué no puede ser como antes? Es raro”

La situación se repetirá, pero con Damián. En medio de los festejos, el padre de Marco manifiesta extrañeza por el niño, a quien no reconoce como su nieto.

“Oye, Marco, ¿por qué este niño me mira así?”, pregunta Armando, frente a lo cual Joselo le aclara que “Es el Damián, Tata, es tu nieto”.

El pequeño no logra procesar en sus sentimientos la situación, profundamente apenado, y señala que quiere irse del cumpleaños.

“No quiero torta, me quiero ir. No quiero jugar, me quiero ir”, reclama enfadado.

Más tarde, en su casa, Sole (Sigrid Alegría) lo contiene y el niño desahoga sus emociones sinceras acerca de la enfermedad de su abuelo.

“¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no puede ser como antes? Es raro. No me gustaría hablar de esto”, indica Damián, aún visiblemente afectado.

En otra escena del adelanto, Joselo (Max Salgado) conversa sobre el deterioro del abuelo con Carol, ambos preocupados por la salud de Armando.

“Sí, es que esa persona... que está en esa silla...”, comenta con estupor el rol de Octavia Bernasconi. Su hermano reacciona y, acercándose a ella, y le aclara: “Oye, no, no, no, no... Esa persona que está en esa silla sigue siendo el Tata, Carol”.