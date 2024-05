“Arruinó mi vida”: El reclamo contra Mauricio Israel de exparticipante de Mundos Opuestos 2

A 11 años de que se emitiera el reality de Canal 13, Mundos Opuestos 2, uno de sus participantes se atrevió a realizar sus descargos contra el comentarista deportivo Mauricio Israel, quien aseguró le “arruinó” su vida y le hizo “bastante” daño.

Fue producto del paso del tiempo que Branya Antonella Tepes, quien en ese tiempo era conocido como Branislav Tepes, pudo ver las repeticiones del programa de telerrealidad, donde revivió el infierno que sufrió con el animador de Círculo Central, de TV+.

Según contó en un video que publicó en Youtube, “al poco tiempo de estar en el reality, segundo o tercer día, este señor me empezó a molestar. Cuando yo iba al baño, por ejemplo, él me iba a espiar, se subía para ver lo que estaba haciendo”, recordó.

Además, lo molestaba cuando se depilaba en el baño y lo trataba de afeminado.

“Empieza a decir ah, se está depilando y le digo que sí, qué tiene de malo y me dice que eso es afeminado, de niñita. Constantemente empieza a tirar toda su homofobia, transfobia y machismo, de que él no podía soportar que yo no fuera como el resto. Y siempre tiraba tallas de ese tipo”, lamentó.

Branya Tepes contra Mauricio Israel

Producto de ello y la mala onda que surgió con otros compañeros, “me vino una especie de crisis de pánico, me di cuenta de que en ese lugar corría peligro”, por lo cual quiso renunciar, a pesar de que el director Sergio Nakazone le pedía que se quedara.

“Al final ese grupo me mandó a eliminación y era una prueba muy fácil, pero la hice a paso lento, lo único que quería era salir de ahí”, declaró.

Finalmente, lamentó la decepción que se llevó de Israel, a quien lo consideraba un buen periodista. }

“Yo le tenía mucha consideración a Mauricio, porque era periodista, pero demostró que era una persona súper negra, súper oscura, súper mala. En cierta manera me arruinó mi vida televisiva. Yo tuve mi práctica en TVN y los mismos dichos de Israel repercutían en colegas que siempre me sacaban en cara lo que había pasado en el reality, que yo era un poco hombre”, señaló, consignó Página 7.