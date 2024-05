“Cada uno escribe su propio libro”: el legado que dejó Claudio Iturra con su inagotable amor por la naturaleza

Con tan sólo 43 años, la impronta que dejó el periodista y productor Claudio Iturra fue tan extensa en el mundo televisivo como los kilómetros que recorrió alrededor del mundo en sus reconocidos viajes a lugares exóticos y casi desconocidos.

Un amante de la diversidad cultural y cuidado de los animales, propia de cada uno de los lugares que recorría tanto en Chile como el extranjero, que hizo de Iturra una marca propia entre sus seguidores que le profesaban una admiración total por su trabajo educativo, y por los mediáticos rostros que en más de alguna oportunidad lo acompañaron en sus viajes por destinos impredecibles, como Kel Calderón, Jordi Castell o Raquel Argandoña

El legado de Claudio Iturra

“Cada uno es dueño de su propio destino, cada uno escribe su propio libro. Cuando partí no tenía nada, me endeudé y me fui a África porque tenía el sueño de viajar por el mundo y trabajar en un programa de televisión que reuniera a la familia”, contó el 2017 en la comuna de La Pintana durante una charla con alumnos de la escuela “Súmate”, de la fundación del mismo nombre del Hogar de Cristo.

Una declaración de principios que desde sus inicios en televisión, como practicante, asistente de producción y productor en Kike 21, marcaron su trayectoria.

Fue en el programa “La ley de la selva” donde Iturra dio sus primeros pasos en pantalla. Lo hizo con una sección de supervivencia, el primer paso para desarrollar su vocación por el cuidado de los animales y las experiencias extremas en lugares casi desconocidos para todo el mundo.

Fue uno de los instructores de pruebas en el reality “Año 0″, de Canal 13, señal en la que condujo programas como “Cultura salvaje”, “Cultura sagrada” y “Cultura milenaria”, donde mostró por primera vez distintas civilizaciones del mundo. También lideró otros proyectos como “Cultura indómita” y “Maravillas del mundo”, experiencia suficiente para lanzar a partir de 2016 su reconocida agencia Masái Travel, con la que finalmente se convirtió en el rostro chileno de los viajes por el planeta.

Golpes fuertes y este (...) hablar de fe contigo Claudio Iturra. Fuiste el motor para volver a creer en todo. Te llevaré en mi corazón siempre — Jordi Castell

Su vocación no estuvo ajena a los accidentes. Uno de ellos, ocurrido en 2010, cuando reconoció haber sido atacado por un león en un parque de Sudáfrica; o en 2012, cuando fue detenido en Alejandría, Egipto, porque un grupo de personas confundió a su equipo con espías; lo mismo que le sucedió en la India en 2013 cuando fue detenido al ser confundido con terroristas.

Una vida plagada de riesgos, pero que el periodista asumía como parte de su trabajo.

Uno que este 23 de mayo dejó en puntos suspensivos al dejar este frenético viaje terrenal.