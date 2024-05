Celine Dion revelará detalles de su enfermedad en un nuevo documental

“I Am: Celine Dion”, el documental que narrará una de las etapas más críticas de la vida de Celine Dion, compartirá su lucha contra una inesperada enfermedad que la ha mantenido alejada de los escenarios desde 2022. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”, dice Celine con la voz entrecortada en el primer tráiler

La producción de Amazon MGM, dirigida por Irene Taylor, se estrenará el 25 de junio a través de Prime Video. El documental utilizará imágenes de archivo para mostrar el impresionante talento de Dion desde sus inicios hasta su consagración como una de las mejores intérpretes de la industria musical.

La lucha de Celine Dion contra su enfermedad podrá verse en un documental

La narrativa principal girará en torno a su batalla contra el síndrome de la persona rígida, una rara condición neurológica que afecta el control de los músculos. Celine Dion reveló su diagnóstico en diciembre de 2022, explicando que la enfermedad le causa rigidez muscular y espasmos dolorosos, lo que ha afectado su capacidad para cantar y actuar.

El documental retratará su proceso de aceptación y lucha contra esta condición, mostrando su resiliencia y determinación para volver a los escenarios. “Estoy trabajando todos los días. Pero lo tengo que admitir, ha sido una lucha”, dice Dion en el tráiler, mientras se le ve derramando lágrimas.

La artista, que reapareció en los Premios Grammy 2024 para presentar el premio al álbum del año, ha decidido crear este documental como una “carta de amor a la música y a sus fans”. Además, espera educar al público sobre la naturaleza de esta rara enfermedad, que afecta a una o dos personas por millón según datos de The Guardian.

Celine Dion se mantiene firme ante la adversidad

En una reciente entrevista con Vogue, Dion describió cómo notó los primeros síntomas de la enfermedad en 2008, durante una de sus giras más exitosas. Inicialmente, los espasmos vocales y la rigidez en sus extremidades fueron atribuidos a otros factores, pero finalmente, un diagnóstico más profundo reveló la verdadera causa de sus síntomas.

“Se me hacía difícil caminar. Debía sostenerme de las cosas”, recordó. Dion explicó que optó por hacer un documental porque su dolencia no tiene soluciones rápidas. “No se trata solo de ejercicios vocales y pilates. Es una rehabilitación física, vocal, emocional y espiritual, todo a la vez”.