“Él era un ángel”: Carla Ballero se emocionó al recordar su especial vínculo con Claudio Iturra

El sensible e inesperado fallecimiento de Claudio Iturra a los 43 años de edad producto de un infarto al corazón, dejó a muchos rostros de la televisión perplejos. Varios personajes de la pantalla chica viajaron con él a diversos puntos tanto de Chile como del mundo.

Una de las personas que dio su pésame y habló sobre su experiencia vivida con Iturra, fue la exchica “Morandé”, Carla Ballero, quien en un contacto con “Tu Día” habló sobre el periodista. Ella partió hablando sobre él con la voz quebrada, evidentemente emocionada.

“Lo recuerdo con mucho cariño a Claudio, porque estuvo en un momento súper difícil, el más difícil de mi vida. Él era un ángel, un tipo increíble. A mí me parecía que no pertenecía acá. Sinceramente, siempre pensé eso”, comenzó.

Sobre la travesía que hizo con el empresario turístico, Ballero mencionó que “fue un viaje maravilloso que hicimos a las Torres del Paine. Me ayudó mucho Claudio en muchos sentidos. Esas cosas me las voy a llevar para siempre”.

“Él era una persona increíble, de verdad estoy impactadísima. Lo quería mucho, de hecho estos días lo había estado recordando con mi familia. Estábamos viendo unas fotos, y yo tengo un libro en el que están todas las fotos de Claudio, su gorro. Yo uso una pulsera que me regaló y nunca me la saqué, la tengo puesta siempre desde ese día”, agregó.

“Yo creo que esto nos deja de enseñanza que siempre hay que rescatar lo bueno, que hay que vivir el día, no sabemos cuándo se nos van las cosas”, reflexionó Carla Ballero.

Su experiencia con Claudio Iturra

Al seguir hablando sobre su vivencia con Claudio, Carla dijo que “los detalles más personales están en mi corazón, mis hijos también están muy impactados porque también hablaban mucho con él. Era un tipazo, de verdad un angelito y agradezco mucho que haya pasado por mi vida, porque fue muy sanador para mí y fue un cambió”, relató.

“Yo estaba internada y Claudio me sacó de ahí. Llevaba un año y él me sacó de ese lugar y nos fuimos a las Torres del Paine. Fue una cosa muy mágica, fue como el reencuentro con el mundo para mí, desde el bienestar, desde yo estar sana. Él no sé por qué hizo eso tan grande, fue un regalo”, continuó.

“En esa época a nadie le interesaba yo... ‘¿por qué él me llamó?’ (pensé) Fue impactante, increíble. Él me habló al Instagram, obviamente yo sabía quién era y tenía una buena sensación de él, no fue como hablar con un desconocido”, agregó.

Al ser consultada cómo la convenció para viajar con él, Carla Ballero contó que “me dijo que él entendía que estaba en un mal momento pero no entendía por qué sabía eso si nadie más sabía, más que mi familia. Yo estaba muy fuera del mundo de la televisión hace mucho tiempo. Fue tan mágico todo”. Ella rescató que todo este gesto fue completamente desinteresado de su parte, y fue enfocado en la sanación de Carla.