En medio de conmoción por la muerte de Claudio Iturra: Roberto Cox recordó su trombosis y lo que tiene que hacer antes de viajes largos

El mundo del espectáculo comenzó con una triste noticia la jornada de este jueves 23 de mayo, luego que se conociera y se confirmara la muerte por causas naturales del periodista de 43 años, Claudio Iturra, quien habría muerto durante la noche producto de un infarto, mientras estaba acompañado de su madre.

Así, los matinales realizaron una serie de comentarios y entrevistas para recordar al fallecido periodista conocido por sus programas de viaje en Chile y diversos lugares del mundo, instancia en la que además se habló de las razones por las que una persona joven y activa como él puede sufrir un infarto.

Fue en ese contexto en el que el periodista Roberto Cox recordó en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, la vez que tuvo que ir a urgencias debido a un fuerte dolor en una de sus piernas, lo que resultó ser una trombosis luego de haber viajado cerca de 16 horas en avión.

El susto de Roberto Cox

Roberto Cox contó que el hecho ocurrió cuando volvió a Chile en diciembre pasado, luego de haber cubierto el juicio a Nicolás Zepeda en Francia. “El viaje total duro como 16 horas, venía muy cansado de ese viaje, me lo dormí todo, estuve prácticamente 15 horas sentado en el asiento, volví el día antes de Navidad, y a la noche voy a la cena con mi familia y me empezó a doler mucho la pierna, me dolía, me sentaba y me dejaba de doler, el dolor seguía y dije ‘este no es un dolor muscular’”.

Por ese motivo, Roberto Cox indicó que decidió ir a urgencias, ya que le dolía especialmente cuando estaba de pie, algo que no encontró normal.

“Yo nunca voy a urgencias, pero me dolía tanto. En la urgencia me hicieron una ecografía y ahí vieron que tenía un pequeño coágulo en la vena del gemelo, era muy pequeño y por eso no era tan peligroso, porque cuando es más grande puede viajar al corazón, con un anticoagulante se pasó, pero ahora sé que soy propenso a la trombosis”, relató el periodista.

En ese sentido, cerró reflexionando que esto es algo que puede pasarle a cualquier persona, especialmente a quienes viajan varias horas seguidas, puntualizando que “en viajes de más de dos o tres horas tengo que tomar un anticoagulante antes de viajar y viajar con medias compresoras, ahora lo tengo que hacer siempre”.