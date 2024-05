Faloon Larraguibel se emocionó al recordar su pasada relación: “Me alejé de personas que yo quería mucho”

Este miércoles se realizó una nueva actividad en el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, en donde la animadora Karla Constant sacó a relucir frases que fueron comentadas por los participantes durante el periodo de entrevista previo al encierro.

PUBLICIDAD

“Perdí a varios amigos por mi quiebre matrimonial”, fue la cita leída por la animadora del reality, la cual fue dicha por Faloon Larraguibel. “Me alejé de personas que yo quería mucho. Mi exmarido era una persona muy celosa, entonces yo me alejé de ellos por mantener mi relación”, partió contando.

“Me perdí yo también. Me arrepiento porque al final uno no tiene por qué cambiar y dejar esas amistades de la vida por una persona. Si la persona te va a querer, te va a querer con todo”, agregó.

“Cuesta sanar...”

La exanimadora del matinal “Sabores” se empezó a emocionar mientras recordaba esos años, y escuchaba las palabras de Constant, quien le dijo “en tu caso fueron muchos años. Mirando hacia atrás, tuvo que haber sido muy duro. Apoyo tu valentía”.

“Entiendo que ahora estés súper emocionada, a mí también me emociona. Sin duda, en algún minuto, a todas las mujeres nos tocó un poco. Cuesta sanar, se puede salir adelante, toma tiempo. Raya para la suma y lo que importa son los niños. Mientras tú estés bien, tus hijos van a poder estar mejor”, agregó Karla.

Faloon estuvo de acuerdo con estas palabras y comentó que “estoy aquí por ellos, si al final uno necesita trabajar, no me podía quedar en casa, tengo que alimentarlos”, y agregó que sus hijos se encuentran bien cuidados.

En esa misma línea, la animadora se dio un momento para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de reality. “Gracias a todos por esos abracitos”, dijo con la voz quebrada y recibió aplausos de todos los presentes.

Vale recordar que Faloon Larraguibel fue víctima de violencia intrafamiliar después de ser agredida por su expareja y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.