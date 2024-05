Nodal había dado señales que había terminado con Cazzu por cómo habló de ella en entrevista y nadie lo notó

Este jueves 23 de mayo Nodal y Cazzu sorprendieron a todos al anunciar su separación tras más de un año de relación y de tener una hija juntos.

La famosa pareja, que era toda una sensación confesó a través de un comunicado que habían decidido tomar caminos separados, pero dejaron claro que seguirán llevando una buena relación por su hija Inti.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, fue el mensaje de Nodal.

Mientras que Cazzu escribió “los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y errores. Hoy como muchas veces lo fue y como algunos con odio y otros con mucho amor, Gracias. Todo sana”.

Nodal había dado señales hace unos días que había terminado con Cazzu y nadie se dio cuenta: así habló de ella

Desde hace mucho ya había sospechas de una ruptura entre Nodal y Cazzu, pues tenían tiempo sin compartir fotos juntos, sin mostrarse con su pequeña como antes y muchos más detalles.

Pero, hace unos días, Nodal dio las señales definitivas de que habían terminado en una entrevista que ofreció para el programa El Gordo y La Flaca, pero nadie lo notó hasta ahora .

Y es que el cantante mexicano habló muy diferente de Cazzu a como lo hacía antes, y hasta se refirió a ella como una gran amiga y madre de su hija.

Cuando el presentador Raúl González le preguntó el pasado viernes “¿cómo te sientes con tu compañera como es la relación?”, él respondió “pues lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, ella es una gran mamá un gran ser humano, y sabes que uno nunca puede dar algo por hecho verdad, por cerrado”.

Y luego remató y terminó de completar las sospechas al decir “yo no sé qué vueltas pueda dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso que no pasara eso me siento muy orgulloso, tenemos una buena amistad, compañerismo, el amor no se trata solo de pasión, se convierte en eso en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz”.

Ahora que compartieron de nuevo la entrevista, los fans caen en cuenta que allí ya había hecho muy evidente que habían terminado.

“Con esas palabras ya era obvio que esa relación ya no estaba bien”, “wow como cambió las palabras hacia ella, antes se desvivía en halagos y ahí casi que una amiga”, “ahora es la persona con la que hizo a Inti por Dios, ya no la amaba definitivamente”, “como se nota que la usó para tener a su hija, todo era una mentira”, “Ya hablaba de ella en pasado”, y “Jaja ese wey ya no sabía ni cómo contestar era obvio que ya se habían dejado”, fueron algunos de los comentarios en el video en redes.