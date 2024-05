¿Quién es Cassie Ventura? La exnovia golpeada por Diddy

Desde hace varios días, la verdad sobre la relación entre Cassie Ventura y Sean “Diddy” Combs, se encuentra más clara, luego de revelarse un video del 2016 donde aparece el empresario y rapero, agrediendo físicamente a quien fue su pareja, en los pasillos de un hotel en Los Ángeles.

Las imágenes revelan que lo descrito por Ventura en la demanda que presentó contra Diddy el año pasado era verdad, a pesar de haberse cerrado con un acuerdo extrajudicial.

Con la difusión de ese video, la artista recibió mensajes de apoyo, a lo que agradeció en sus redes sociales:

“Gracias por todo el amor y apoyo de mi familia, amigos, extraños y aquellos que aún no he conocido (...) La violencia doméstica es el problema. Me convirtió en alguien que nunca pensé que llegaría a ser. Con mucho trabajo duro, hoy estoy mejor, pero siempre me estaré recuperando de mi pasado”·, dijo la artista, modelo, bailarina y actriz que en 2019 se casó con el entrenador Alex Fine, padre de sus hijas de 5 y 3 años.

La artista, que salió con Combs entre 2007 y 2018, termina su mensaje apoyando también a otras víctimas de violencia doméstica: “Tiendo la mano a aquellos que todavía viven con miedo”, apuntó.

¿Quién es Cassie Ventura?

Cassie Ventura, conocida profesionalmente como Cassie, es una cantante, modelo, actriz y bailarina estadounidense. Nació el 26 de agosto de 1986 en New London, Connecticut. Cassie saltó a la fama en 2006 con su sencillo debut “Me & U,” que se convirtió en un éxito en las listas de Billboard. El sencillo fue parte de su álbum homónimo, “Cassie,” lanzado en el mismo año bajo el sello Bad Boy Records.

Además de su carrera musical, Cassie ha trabajado como modelo, colaborando con diversas marcas de moda y apareciendo en revistas de renombre. También ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como “Step Up 2: The Streets” (2008) y “The Perfect Match” (2016).