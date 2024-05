¿Quién fue infiel? Christian Nodal y Cazzu se habrían separado por una ‘poderosa’ razón

A ocho meses del nacimiento de su primera hija, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura que, desde hace unos meses, venía siendo un secreto a voces, desde que se dio a conocer que el cantante se había mudado a Miami dejando su hogar en Argentina.

Tiempo después ambos fueron vistos por separado, él en su presentación de ‘Summer of Mexicana’ y ella en el Movistar Arena de Buenos Aires, dejando de compartir imágenes en sus redes sociales, siendo el último momento que los vimos juntos, su viaje a París, donde anunciaron la llegada de nueva música, mostrando parte de sus nuevos proyectos.

Así que, lo que parecía ir viento en popa, terminó en una historia de amor que solo duró dos años, siendo Christian Nodal al que los fans señalaron de no poder mantener una relación y de, únicamente, usar a Cazzu como el medio para convertirse en padre como el tanto lo deseó.

Christian Nodal y Cazzu confirman su ruptura

El cantante escribió en sus redes sociales confirmando su ruptura: “Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Al comunicado, Cazzu se sumó, dejando un mensaje en el que se leía: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores de los fans no se hicieron esperar, tanto que algunos culparon a la propia Belinda, mientras que otros aseguraron que esta ruptura se debió a que Nodal nunca superó a la estrella pop, mientras que la gran teoría fue que el sonorense solo usó a la argentina para convertirse en padre.

¿Por qué se separaron Christian Nodal y Cazzu?

Sin embargo, la duda que quedó flotando en el aire, fue cual fue la verdadera razón por la que la pareja habría terminado, pues ambos artistas no aclararon el porqué de la situación, haciendo que los fans comenzaran a teorizar al respecto.

Aunque todavía se desconocen las razones por las que Christian Nodal y Cazzu habrían decidido terminar con su relación, hay quienes aseguran que hubo una infidelidad de por medio por un polémico tuit que lanzó la ‘Jefa del Trap’ que decía: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Días antes, Nodal había sido captado junto a la cantante Stevie en su presentación de Summer of Mexicana organizado por Tequila Don Julio, aunque pudo tratarse únicamente de una imagen que deja ver una amistad entre los artistas.

Por otro lado, hay quienes especulan que la carga de trabajo de los cantantes, pudo haber sido un detonante, enfocándose cada uno en sus proyectos musicales y la promoción de sus nuevos temas.