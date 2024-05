“Vamos a despertar un día”: reflotan predicción de Vanessa Daroch por muerte fulminante de un rostro “muy querido”

Luego de confirmarse esta mañana el deceso del periodista Claudio Iturra, quien durante esta jornada falleció en el hogar de su madre a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, se reflotó en redes sociales una inquietante predicción de la tarotista Vanessa Daroch, quien en el programa “La hora de jugar” aseguró hace algunos meses que un conocido y “muy querido” rostro televisivo fallecería de “algo muy fulminante”.

El registro audiovisual, de la cuenta oficial de Mega TV en TikTok, fue el que decenas de usuarios de redes sociales compartieron en diferentes plataformas digitales, dando a entender que el presagio de la médium no era otro sino el de Iturra.

La predicción de Vanessa Daroch

“Sí, vi muertes. Y no es una, sino dos. Vi dos muertes. Son dos hombres. De la televisión chilena, y son muy queridos. Y son dos. Y me llamó mucho la atención porque, primero, eran muy cercanos a la gente”, indicó la tarotista en el registro de un programa emitido en mayo del año pasado, y en el que su conductor, el argentino Joaquín Méndez, no dio crédito ante la detallada información entregada por Daroch.

“Lo otro que me llamó mucho la atención es que fue por enfermedad, no vi accidentes. Pero sí vi enfermedad, y uno de los dos, de algo muy fulminante”, continuó la mentalista, quien aseguró “que vamos a despertar un día y vamos a encontrarnos con la noticia”.

La información dejó tan estremecido a Méndez, quien en el registro audiovisual no dudó en preguntarle a Vanessa si era posible “avisar a esas personas. ¿No se puede?”.

“Es este año. Pero sí confirmado, estos dos hombres, y yo creo que como fecha máximo, la primera semana de diciembre, máximo. Y no lo puedo avisar porque yo nunca aviso muertes porque estás predisponiendo a la persona a lo que va a pasar”, ratificó Daroch.

Su predicción causó tanto revuelo, que no pocos usuarios que viralizaron el momento aseguraron que “Claudio Iturra es uno. ¿Quién será el otro?”, o indicaron que “parece que todos nos acordamos de esta predicción”.