“Vivió a su manera...”: Pato Sotomayor impactado tras partida de su amigo Claudio Iturra

El conocido aventurero chileno Claudio Iturra ha fallecido dejando consternado a su amigo Pato Sotomayor, quien no dudó en compartir su pesar en una entrevista para el programa matinal Emprendidos, de Tevex.

Según Sotomayor, Iturra era un hombre extremadamente trabajador, apasionado por lo que hacía y dedicado a su familia, especialmente a su madre.

Sotomayor contó que conoció a Iturra en Vía X y trabajó con él en “La Ley de la Selva” en Morandé con Compañía. El conductor de “No Es Lo Mismo” destacó la pasión y esfuerzo de Iturra, quien logró trascender con su legado de imágenes y destinos que jamás hubieran sido explorados sin su influencia.

“Vivió a su manera y era muy apegado a su mamá, igual que yo lo sigo siendo pese a su muerte. Estoy muy impactado con la noticia la verdad, me tocó trabajar con él, compartíamos oficina, estuvo en mi matrimonio incluso. Me desgarra todo esto, me siento consternado, este ha sido un año de mierda, se suma a la muerte de mi madre” , reveló.

“Logró lo que siempre soñó, en su programa de televisión, su agencia de viajes, con su familia, trascenderá con su legado de imágenes”, dijo Pato.

“Le gustaba mucho el café y la bebida energética”

La información comenzó a trascender a las 07:00 horas de hoy: “Me llegó un WhatsApp de su equipo sobre su muerte, y la primera reacción fue ‘es imposible, es un gallo que disfruta la vida, enérgico, con una fuerza espiritual en sus proyectos’, totalmente chocante”, lanzó Sotomayor, según consigna el portal Tevex.cl.

También, admitió, a Claudio Iturra le gustaba mucho el café y la bebida energética. “Por eso se ha hablado acerca de si este consumo habría propiciado su ataque cardiaco, pero, es algo que no se puede asegurar”.

Además, se reveló que Iturra tenía la costumbre de dormir en carpas y sacos, incluso en su propia casa, y llevaba consigo pulseras que consideraba como sus santos protectores. Su partida ha dejado un vacío en la comunidad viajera y televisiva y hasta el momento, mucha gente del mundo televisivo a emitido sus condolencias en redes sociales y distintos medios de comunicación.