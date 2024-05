Christell reconoce que su visita a Seúl “es un sueño” y que sus compañeras de viaje le piden cantar su viral “Dubidubidu”

Christell Rodríguez cuenta que por estos días, en su primer visita al continente asiático, donde su canción “Dubidubidu” es todo un fenómeno viral en redes sociales, está más que impactada y feliz de poder cumplir uno de sus mayores sueños.

“Este viaje es un sueño, estoy muy feliz, ha sido un regalo del que estoy agradecida. Aún me parece muy irreal, a ratos tengo que aterrizar y pensar que estoy al otro lado del mundo, con 13 horas de diferencia de mi casa y conociendo lugares que vi siempre por series, por la música y por publicidades”, señala la artista, quien por estos días se encuentra junto a un grupo de otras viajeras nacionales en Seúl, ciudad en la que incluso se ha dado el tiempo de recorrer las locaciones de algunos doramas (series coreanas).

La impresión de Christell Rodríguez

“No he tenido jet lag, pensé que iba a ser peor, como he estado todo el día caminando no se percibe, pero apenas me siento viene un cansancio y sueño”, explica en lun.com la cantante, aún impresionada por visitar la Torre Seúl (Namsan).

Opens in new window Christell Rodríguez. Fuente: Instagram @christell_oficial.

“La torre es un mirador donde se ve toda la ciudad y se grabaron algunas escenas de ‘Boys over flowers’, que es un clásico, y de ‘True beauty’ también, y el viernes vamos a una locación donde se rodó ‘Veinticinco, veintiuno’”, contó.

Todas las chicas del viaje me dicen que me ponga a cantarla (’Dubidubidu’) en la calle, pero me da vergüenza, jajajá — Christell Rodríguez

“Hasta ahora no me han reconocido en la calle, acá es maravilloso porque todos andan en la suya. Todas las chicas del viaje me dicen que me ponga a cantarla en la calle, pero me da vergüenza, jajajá. Igual, si estando acá me invitan a la tele, feliz, porque me han invitado de China”, señaló.

“Traje medicamentos para el estómago por si me enfermo porque acá igual hay hartas cosas fritas y no las comía hace rato. Probé kimchi y picaba la vida, sufrí. Acá hay varias preparaciones picantes y agridulces. Fuimos a una parrillada coreana, donde te comes la carne en hojas de lechuga haciendo tacos y eso estuvo bastante rico. También probé tanghulu, que es fruta caramelizada, es súper dulce, pero sí o sí es algo que se prueba”, finalizó.