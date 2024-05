¿El inicio de un nuevo romance?: Luis Mateucci dio el primer paso y besó a Daniela Colett en “Ganar o servir”

Días antes de la final de “Tierra Brava”, se dio a conocer el quiebre entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, quienes habrían terminado por teléfono mientras él estaba encerrado en “Ganar o servir”. Uno de los motivos de este término que se especuló en su momento fue que el argentino estaría interesado en su compañera, Daniela Colett.

Esta semana se ha presenciado cómo Daniela y Luis han comenzado a acercarse cada vez más. El argentino dijo durante una cena en el programa, “hay una chica que me parece más interesante que las demás. Tengo conexión. Y me asusta porque no es lo que parece, pero me gustan los desafíos. Nada es imposible para mí”, admitió sobre Dani Colett.

Posterior a esta confesión, ellos hablaron sobre su vínculo mientras estaban recostados en las camas, y en ese momento la brasileña reveló sus sentimientos. “Pero si tú me gustas. Austin al principio me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando”, confesó la brasileña.

El esperado beso

Una nueva actividad se realizó en el reality de Canal 13 que terminó por sellar esta unión entre Mateucci y Colett. La fiesta para toda la casa era de temática gitana, por esto se realizaron “matrimonios” y llamaron adelante al argentino con la brasileña.

Matías Vega le preguntó a Mateucci qué le ofrece a Colett, y él propuso un striptease. Él comenzó sacándose la polera mientras ella estaba sentada con su rostro muy cerca a su abdomen. Luis no desaprovechó la situación para hacer su paso de baile característico y darle un toque de humor a la situación.

Él después con sus dos manos guió el rostro de Daniela a su abdomen, y luego él acercó su cara para darle un beso en la frente a la brasileña. Ante la insistencia de sus compañeros, Luis terminó dándole un beso en la boca a Daniela despertando conmoción.

El animador le pidió a Mateucci que le dijera unas tiernas palabras a su compañera, y tras admitir su nerviosismo finalmente comentó “sos hermosa, sos una mujeraza y feliz de poder conocerte, y estar acá con vos compartiendo”.

Por su parte, Colett afirmó que le gusta tomar café con él por las mañanas y sus conversaciones. “Lo vi al principio, lo sentí como un amigo y creo que se está convirtiendo en otra cosa más. Sentimos mucha complicidad y mucha conexión. Me gustas”, cerró.