“¿Está embarazada?”: Lady Gaga reaparece con curioso outfit que desató sospechas

Regresó. Lady Gaga complació este viernes 24 de mayo a sus 56,4 millones de seguidores en Instagram con una excéntrica sesión de fotos, que evoca al 2008 cuando revolucionó con su álbum The Fame y los posteriores look estrambótico y singular. Todo esto forma parte del lanzamiento de nuevo trabajo con el que retomaría su carrera como cantante.

La artista de presó la noche del 23 de mayo su proyecto “Gaga: The Chromatica Ball”, que se estrenará este 25 de mayo por HBO Max. La artista compartió tres publicaciones en la popular red social sobre la sesión fotográfica en la que posó con un largo vestido blanco de látex ceñido al cuerpo y unas botas de plataforma en el mismo tono, outfit que le puso su inconfundible sello con las partes de carrocería de un auto. Todo el traje fue diseñado por la marca Selva.

Además, que el look lo dramatizó con una melena larga azabache con un microflequillo, y las cejas decoloradas. “En la alfombra roja les dije que era una pieza de coche. Dijeron que tipo y yo dije no lo sé, no soy mecánico”, bromeó la también actriz de 38 años. Sobre el posible álbum que lance este año adelantó: “No se parece en nada a nada que haya hecho antes. Me encanta romper géneros y explorar la música”.

Pero, mientras muchos estaban enfocados en lo exótico traje, otros se fijaron en su vientre, que parece estar un poco abultado, por lo que da la impresión que la artista podría estar embarazada y ser madre por primera vez. En los videos que compartió en sus historias también se notó su panza “crecida”. Esta no sería la primera vez que queda encinta.

En el 2021, la interprete de “Alejandro” reveló en el documental “The me you can’t see”, que se transmitió por Apple tv, que cuando tenía 19 presuntamente fue abusada sexualmente por un agente musical: “Estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. (...) Le dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada y simplemente... Ni siquiera lo recuerdo”.

Y remató su confesión: “La persona que me violó me dejó embarazada en la esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y me sentía enferma. Debido a que había sido abusada, estuve encerrada en un estudio durante meses”.

El año pasado, para octubre, también se corrió el rumor de que sería madre por primera vez, pues en esta oportunidad posó con un vestido rojo, que le hacía ver un bulto en el área del abdomen. Gaga actualmente con un especialista en matemáticas llamado Michael Polansky.