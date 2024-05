Exesposa de diputado Rubén Oyarzo lo denuncia por robo y parlamentario se defiende con todo acusando violación de morada

La exesposa del diputado Rubén Oyarzo lo denunció este recién pasado jueves, acusándolo del robo de su bicicleta y de haber cambiado la chapa de la puerta principal a su casa.

PUBLICIDAD

CNN Chile relató la información, salida desde Carabineros, que precisa que Claudia Vásquez acudió ante la 49° Comisaría de Lampa, para indicar que el parlamentario había sacado la bicicleta desde la casa que antes compartían junto a sus dos hijos.

la sustracción de su bicicleta. Ella sostuvo que el responsable era su exmarido, con quien tiene dos hijos y antes compartía residencia.

La mujer apuntó que este habría ingresado por el patio para sustraer la antes mencionada bicicleta.

Pero la historia no quedó ahí, ya que la mujer volvió a la comisaría durante el mismo día, pero cerca de las 23.00 horas, indicando que Oyarzo había cambiado las chapas del portón y del domicilio, por lo que no podía ingresar al inmueble.

El citado medio indicó que el parlamentario figura como dueño de la casa.

Oyarzo entrega su versión

A través de una declaración, Rubén Oyarzo precisó que “en el contexto de un proceso de divorcio y sometiéndome para estos efectos a la jurisdicción de los tribunales de familia correspondientes, un juez determinó, en acuerdo de ambas partes, que la casa de la cual soy propietario me fuera devuelta por parte de mi ex cónyuge a partir del mes de abril del año 2024. Cumplido dicho plazo, este jueves 23 de mayo concurrí cerca del mediodía a mi propiedad, junto con una corredora de propiedades con el objeto de fotografiar la vivienda para ponerla en venta. Para mi sorpresa, el lugar había sido vulnerado con un cambio de cerradura del que no fui informado y del que nunca di consentimiento; encontrándose además en condición de inhabitabilidad”, comenzó.

PUBLICIDAD

Precisó que “considerando que se trata de mi propiedad, lo cual consta en escrituras, y con el respaldo de una sentencia judicial que me entrega el total uso y administración de ella, procedí a acceder y fotografiar la casa para el propósito ya señalado. Además, en el ante jardín encontré una bicicleta desconocida para mí, la que por razones de seguridad tomé y concurrí a dar parte policial en una unidad policial en la comuna de Ñuñoa”.

“Más tarde fui avisado por un vecino que estaban haciendo ingreso forzoso a mi propiedad. Cuando tomé conocimiento que se trataba de mi ex cónyuge, nuevamente concurrí a una unidad policial para denunciar violación de morada”, sentenció.