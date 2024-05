Gala Caldirola le rayó la cancha a Raimundo Cerda tras gesto con Oriana: “Me humillaste delante de toda la casa”

En el último capítulo del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, un gesto de Raimundo Cerda hacia Oriana Marzoli despertó la furia de Gala Caldirola, con quien estaba comenzando una relación con tintes amorosos. Ella rayó la cancha y lo acusó de haberla humillado.

En su rol como sirviente, Rai decoró la cama de Oriana, quien es su señora, con dos rosas rojas y una amarilla, y pétalos esparcidos. Caldirola al ver esto decidió llamar al joven y le consultó si es que él había hecho eso, y este le contestó que sí. “Soy sirviente, si me hubieses escogido tú, pero no me elegiste”, se justificó.

“Tú vas a jugar, juguemos. No te preocupes. No gana el que mejor juega, sino el que menos se lamenta”, advirtió Gala antes de pedirle que se retirara. En una conversación con Christian Mujica, el exparticipante de “Gran Hermano” señaló que no le debe nada porque no son pareja y que ella era muy “densa”.

Una vez que llegó Oriana, ella pensó que fue su amiga Fran quien le decoró la cama, pero se trataba de su sirviente, así que lo llamó para darle las gracias, y Gala y la casa se juntó para ver cómo se desarrollaba este embrollo.

Un “muy buen sirviente”

Él nerviosamente se justificó diciendo que Gonzalo Egas les indicó que tenían que atender bien a sus señores, y es ahí cuando se le ocurrió el gesto. “Me parece una idea súper linda”, dijo Gala de una manera desafiante y cortante.

Oriana le puntualizó que ama las rosas rojas, y ante esto, Gala tomó una rosa que ella tenía y le dijo a Rai que le diera otra a su señora. La polémica española le pidió a su sirviente que se acercara para felicitarlo, lo abrazó y le dio un beso en ambas mejillas, todo esto mientras Caldirola observaba atentamente quien exclamaba: “¡Muy buen sirviente!”.

Gala le recriminó que pasaron la noche juntos y ahora viene con estos gestos a Oriana, quien le respondió a su enemiga que parte de la culpa era de ella, ya que Rai le dejó claro en frente de toda la casa que le gustaba, pero no quería presiones.

Él se terminó retirando del lugar, y ahí es cuando Caldirola dijo “ayer se acostó de buen humor, le di toda la inspiración para ponerle flores en la cama a otra persona. A estas alturas de la vida ni cagando peleo por un hombre”.

La discusión entre Gala y Rai

Gala Caldirola tuvo una conversación directa con Raimundo Cerda, en donde le puso los puntos sobre las ies. “Es una falta de respeto lo que has hecho, más después del día de ayer. Hay momentos para uno prestarse para el juego, y momentos para no hacerlo. Da igual la edad que tengas”, partió la española.

Él recalcó que no están en ninguna relación seria, y él entró a pasarlo bien, pero Caldirola seguía molesta, “mientras tú estás haciendo esas bromas, todos me están diciendo que soy estúpida”, agregó.

Ante esta molesta, Cerda dijo “si te molestó disculpa, no sabía que te iba a molesta de esa manera”. Por su parte la española respondió: “bueno, me encantaría que eso lo dijeras delante de toda la casa igual que me humillaste delante de toda la casa porque fue una humillación”.

“No te he humillado. También hay que tomarse las cosas con humor”, siguió Rai, y Caldirola contestó diciéndole “con humor te las tomarás tú cuando no te están humillando (...) A ti no te gusta que te humillen, a mí tampoco. Tú te has prestado para esto, tú lo has creado (...) A mí no me faltes el respeto nunca más”.