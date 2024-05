“La gran renuncia”: Jean Philippe Cretton compartió motivador audio que le envió Claudio Iturra

Jean Philippe Cretton ha expresado su pesar tras la inesperada muerte de Claudio Iturra, el empresario turístico y comunicador que partió ayer en la madrugada a los 43 años de edad.

Cuando se dio a conocer la noticia, el músico publicó un video en su cuenta de Instagram en donde homenajeó a Claudio. Cretton viajó a India gracias a las gestiones de Iturra tras encontrarse en un difícil momento en su vida personal y laboral, todo esto mientras luchaba con un cuadro depresivo.

Por esto, Jean Philippe decidió contar una anécdota sobre Claudio, la cual data de cuando él recibió un llamado del periodista viajero mientras pasaba por un duro capítulo de su vida. Él le regaló un viaje a la India, pero no de un modo publicitario sino que quería que se llenara de espiritualidad.

“Él me dice que es lo que más me llamó la atención (...) es una gran lección que me dejó”, reconoció el animador. Iturra no le pidió que grabara ni realizara ningún tipo de publicidad a su agencia de viajes, lo único que le solicitó que este regalo y este gesto se lo devolviera a otra persona, repartiendo buena energía por donde vaya.

“La gran renuncia”

A un día del fallecimiento de Claudio Iturra, el periodista decidió compartir íntimas interacciones con él. La primera era un video que le grabó desde una hermosa localidad para mostrarle esta belleza a Cretton que fue su última conversación con él.

El siguiente fue un audio del mismo Claudio, y Jean Philippe prefació asegurando que su intención no es exponer ni romper códigos. “Con mucho respeto a su memoria. Sólo para graficar su linda energía. Cuando le conté de mi renuncia, me habló de ‘La gran renuncia’ y nos quedó el programa de viajes, pendiente”, escribió.

“Dios mío, había escuchado buenas noticias en el último tiempo pero esto es una muy buena noticia, no solamente por los proyectos que podemos hacer Jean Philippe, sino porque también (...) es una valentía muy grande renunciar, en India le llaman ‘la gran renuncia’”, partió Iturra entusiasmado.

“Juntémonos a pilotear nomás, mierda. Si hay que poner acelerador y prender los palos hay que prender los palos. Así que vamos nomás. Piense usted en un proyecto, piense qué le gustaría hacer. Eso es lo más importante, qué te gustaría hacer”, concluyó motivado.

Historia de Jean Philippe Cretton Fuente: Instagram