Lauryn Hill y su álbum considerado el mejor de la historia

Lauryn Hill ha logrado ser el centro de atención desde sus inicios con una poderosa voz que le ha valido varios reconocimientos por su talento y dominio de su voz. Apple Music nombra un trabajo suyo como el mejor álbum de todos los tiempos.

PUBLICIDAD

Apple anunció este miércoles 22 de mayo su top ten de los mejores álbumes musicales de todos los tiempos, donde se incluyen nombres como el de Michael Jackson, The Beatles, Beyoncé, Amy Winehouse y Nirvana. Sin embargo, fue “The miseducation of Lauryn Hill” el primer lugar.

Hill reconocida por sus letras

“Este es mi premio pero es una narrativa tan rica y profunda que involucra a tanta gente, tanto sacrificio, tanto tiempo y muchísimo amor colectivo” , dijo para AP.

Lauryn Hill

Nació en mayo de 1975 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Si bien sus inicios no tienen que ver con la música como tal, fueron importantes para poder entrar a la industria.

De acuerdo con Britannica, Hill actuó en la telenovela “As the world turns” durante su adolescencia, así como tuvo una participación en “Cambio de hábito 2″ junto a Whoopi Goldberg, lo que le permitió obtener el dinero suficiente para desarrollarse en su verdadera pasión: la música.

Comenzó su carrera musical como miembro de los Fugees y eventualmente firmó con Columbia Records. Fue con su grupo con quienes sacó el álbum “The Score” en 1996. Este éxito la llevó a obtener sus primeros dos Grammy, incluyendo la categoría de Mejor Álbum de Rap.

PUBLICIDAD

Una mujer para la historia

Con este nuevo éxito, los críticos sugirieron que la joven Lauryn debía actuar sola. Fue en 1998 que hizo su debut con un álbum en solitario llamado: “The miseducation of Lauryn Hill” que alcanzó el número 1 en el Billboard 200, liderado por la fuerza de su éxito número 1 “Doo Wop (That Thing)”.

Su arduo trabajo la llevo a seguir ganando premios Grammy, ahora en categorías como Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. Para 1998, Lauryn se convirtió en la primera mujer en ganar cinco o más premios en una sola noche en la historia de los Grammy.

Éxitos de Lauryn Hill

Lauryn ha acumulado varios éxitos durante su trayectoria. Contribuyó con seis temas a “Nina revisited… A tribute to Nina Simone” (2015) que, como reporta Brittannica, contribuyó a demostrar su versatilidad como artista.

The Sun establece que dentro del listado de canciones imperdibles de esta artista podemos encontrar exitos como: “Killing me softly with his song” (1998), “Ready or not” (1998), “Doo Wop (That thing)” (1998) y “Ex-Factor” (1998).

Un alma altruista

Britannica asegura que en 1996 Hill creó el “Refugee Project”, una organización diseñada para ayudar a jóvenes desfavorecidos de diferentes comunidades, pero fue hasta 2016, como reporta el sitio Grammy Awards, que la cantante continuó con sus labores altruistas.

Lauryn participó en un concierto benéfico con la Fundación Robin Hood para luchar contra la pobreza. Definitivamente, es un ejemplo de una mujer fuerte y de gran corazón que ha logrado llegar lejos con su talento y trabajo duro.