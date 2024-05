“Me separé después de 23 años de pareja”: Felipe Ríos está rehaciendo su vida tras un importante quiebre amoroso

El reconocido actor Felipe Ríos habló de su vida personal y romántica en el programa de TV+, “Sin Culpa”, el cual será emitido este sábado a las 22:30 horas. El exparticipante de “Masterchef VIP” tiene una vasta trayectoria en televisión, él dio vida a personajes históricos de las teleseries como “Perham California” en la recordada “Romané” y hoy se confiesa sumido en el trabajo tras su quiebre amoroso.

PUBLICIDAD

La animadora Fran Sfeir partió preguntándole al actor cómo es en su intimidad, quien respondió que “de buenas a primeras soy súper tímido, tengo que tener mucha confianza... Soy un gallo que vive solo, que está pegado entre el computador, la lectura y el Instagram últimamente, rehaciendo la vida”.

“¿Cómo así rehaciendo la vida?”, consultó Fran. “Porque me alejé un rato, me bajé una vola, me fui un año a vivir a la playa solo, y volví ahora para retomar la vida”, respondió. ¿El motivo de esta decisión? Un importante quiebre amoroso.

La “vuelta de tuercas” de Felipe Ríos

“Me separé después de 23 años de pareja. Entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”. Él aseguró que fue a conectarse con sí mismo, “para quererme un poquito más, respetarte un poquito más para salir adelante. Estoy en esa, es un proceso que no ha sido fácil, pero ahí bamos”, confesó Ríos.

Felipe Ríos contó que necesitaba volver al ritmo que mantenía antes de irse a vivir a la playa. “Por eso volví. Porque tengo que retomar la vida que tenía. Que era de amigos, de gente, de actuar. De proyectos, de teatro, de música, de salidas de cine”, agregó el actor.

“Para mi cumpleaños en marzo, me pegué una ‘vuelta de tuerca’. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era cortar las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir”, continuó.

“Empecé a conectar con el mundo, empecé a quererme yo un poco, y empecé a aceptar que podría querer a otra persona”, cerró el actor en su entrevista más honesta en televisión.