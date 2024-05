“No estaba cómoda...”: Yamila Reyna explicó los motivos de su salida de TVN asegurando que fue “en súper buenos términos”

Asegurando que “no estaba cómoda”, la actriz y conductora de TV, Yamila Reyna, explicó las razones de su sorpresiva renuncia a TVN, la que anunció ella misma a través de sus redes sociales y que se produjo principalmente debido a que no tendría proyectos para el segundo semestre en la señal estatal.

“Hoy decidimos seguir caminos distintos, pero siempre con un hasta pronto, porque cuando hay tanto amor y respeto mutuo, las puertas nunca se cierran”, escribió Yamila Reyna en su publicación de Instagram, la que rápidamente se llenó de comentarios de buena onda para ella.

Así, fue en conversación con el programa “Emprendidos” de Tevex donde le contó a Daniel Valenzuela que pese a todo, su salida fue en buenos términos y acordada con los ejecutivos del canal, profundizando un poco más en las razones.

“Nos despedimos en súper buenos términos, lo conversamos (...) Yo no estaba cómoda de estar en casa con un sueldo pagado, sin entregarles nada y sabemos que los tiempos en televisión no están tan bien como para generar gastos si no se está usando el producto”, dijo Yamila Reyna sobre su salida de la señal de Bellavista.

“Tenía ganas de hacer otras cosas”

En ese sentido, la actriz agregó que “yo tenía ganas de hacer otras cosas que no podía, porque obviamente tenía prioridad con el canal, pero nada, fue en súper buenos términos, es un canal que yo adoro y que siempre me ha dado tantas oportunidades y tantos desafíos lindos en mi carrera”.

Finalmente, Yamila Reyna indicó que de igual manera se va desde el canal donde estuvo conduciendo el programa “Hoy se Habla” con pena, pero agradecida.

“Me voy con la pena que significa que dejar un canal tan hermoso, porque TVN es una gran familia. Eso es lo que más voy a extrañar, y lo más lindo es que me llevé el cariño de muchos compañeros”, terminó diciendo la actriz en la conversación.