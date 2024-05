Nueva demanda acusa a Sean “Diddy” Combs de abuso sexual

NUEVA YORK (AP) — Una mujer que afirma que Sean “Diddy” Combs la sometió a violencia y abuso durante varios años en la década de 1990 presentó una demanda en Nueva York acusando al rapero de agresión sexual, agresión y violencia de género.

April Lampros, quien conoció a Combs en 1994 cuando era estudiante universitaria, describió varios “encuentros sexuales aterradores” con él, incluyendo ser obligada a tomar éxtasis y tener relaciones sexuales con la difunta ex novia de Combs, Kim Porter.

La demanda de Lampros, presentada el jueves en un tribunal estatal de Manhattan, se produce después de una serie de acusaciones contra el asediado magnate del hip hop. Una exmodelo acusó a Combs de agredirla sexualmente en su estudio de grabación en la ciudad de Nueva York en 2003 en una demanda separada presentada a principios de esta semana.

Lampros, de 51 años, dijo en la demanda que era estudiante en el Instituto de Tecnología de la Moda de la ciudad de Nueva York cuando conoció a Combs, quien la colmó de regalos y prometió ayudarla a lograr su sueño de una carrera en la moda.

La relación se volvió abusiva y coercitiva, según la demanda.

Lampros dijo que Combs la violó en una habitación de hotel de Manhattan en 1995. Se desmayó y se despertó a la mañana siguiente “desnuda, dolorida y confundida”, según la demanda.

En otra ocasión, dijo Lampros, Combs la obligó a practicarle sexo oral en un estacionamiento a la vista de un trabajador.

Combs obligó a Lampros y Porter a tener relaciones sexuales entre ellos en su apartamento en 1996 después de que él les había metido pastillas de éxtasis en la garganta, según la demanda.

“La Sra. Lampros se opuso abiertamente a esta idea, pero el Sr. Combs rápidamente le recordó que ella no tenía control sobre la situación, ya que podría hacerla perder su trabajo”, dice la demanda.

Porter murió de neumonía en 2018.

Un mensaje en busca de comentarios sobre las acusaciones de Lampros fue enviado a un abogado de Combs.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de abuso sexual por su nombre, a menos que se identifiquen públicamente, como lo ha hecho Lampros.

Las demandas presentadas por Lampros y la exmodelo se producen días después de que CNN transmitiera un video de seguridad que muestra a Combs atacando a la cantante Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Combs publicó el domingo un video en el que admitió que atacó a Cassie en el pasillo del hotel, diciendo que estaba “realmente arrepentido” y que sus acciones eran “inexcusables”.

Una demanda presentada por Cassie en noviembre alegando golpizas y abusos se resolvió un día después de que se presentara. Esto provocó un mayor escrutinio a Combs, con demandas adicionales presentadas en los meses siguientes, junto con una investigación criminal federal de tráfico sexual que llevó a allanamientos de las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami.