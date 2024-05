Se abrió una vieja herida: Oriana Marzoli se molestó con Luis Mateucci tras sorpresiva confesión

Una actividad en el capítulo del miércoles del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, abrió una vieja herida en la relación de Oriana Marzoli y Luis Mateucci, esto tras una revelación del argentino la cual era ignorada por la española, quien se molestó intensamente con su expareja.

La animadora Karla Constant leyó una revelación de la española, quien en su entrevista previa al encierro dijo que no se arrepentía de haberle puesto los cuernos a su ex, lo cual hizo en modo de venganza. Constant consultó al resto de los participantes si es que alguien más había hecho eso, y Luis dijo “yo con ella”.

Esto no fue bien recibido por la española, quien le preguntó: “¡¿Me pusiste los cuernos descaradamente?!”. Mateucci aseguró que se trataba de una broma, pero Oriana insistía “ten cojones, ¿me los has puesto o no?”.

Luis explicó que “las veces que estuve con otra estábamos peleados”, y la española seguía buscando una respuesta firme, quería que él admitiera que la engañó. “Fue cuando lo dejamos por mucho tiempo (...) cuando estábamos en Chile y te fuiste a España, estuvimos como tres meses peleados”, confesó el argentino.

“¿Ahí es cuando le escribiste a Melina, y luego me enteré en ‘Doble Tentación’? ¿Te calzaste a otra?”, preguntó Oriana a su expareja, quien terminó por admitirlo para su sorpresa. “Es que te vas a cagar”, dijo Marzoli evidentemente enojada. Ella se vio molesta durante toda la actividad.

La confrontación de Oriana

Una vez que terminó la reunión y Karla se fue, Oriana le confidenció su enojo a Mariela Sotomayor y Gala Caldirola. “Estoy jodida de tal, me jode que me entere ahora. Me duele (de traición), no me duele de amor. Luego fui a ‘Doble Tentación’ con él, por eso me estoy cabreando porque seguí con él un año y pico”, comentó.

En el episodio que se emitió la noche de este jueves, las repercusiones continuaron. Ella le dijo a su amiga Fran Maira que “me toca los cojones que haya vuelto conmigo, yo como una pringada y me haya puesto los tochos”. Luis Mateucci comenzó a evitar a Oriana para no confrontarla.

En una actividad posterior, Oriana encaró a Luis, quien se defendió diciendo “cuando vos te fuiste a España, y nos peleamos, me cagaste con Álex”. La española no aceptó estas justificaciones, y le contestó “¡No me he metido con Álex! Pero si estás usándolo de excusa para sentirte mejor contigo mismo, no pasa nada”.

“Si tú no tienes una foto, o nada con que comprobar, como yo tenía cosas de Eugenia”, recalcó Oriana haciendo alusión a otra mujer. Luis insistía que no eran cuernos, y la española terminó por ceder diciéndole “te perdono, porque ya han pasado muchos años”.