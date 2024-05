“Sería un cambio muy muy radical...”: Carla Jara reveló si es que realmente se tatuaría una mariposa en su cuello

Esta semana, la mujer de la farándula que está en boca de todos, Carla Jara, conmocionó a sus seguidores al revelar un tatuaje que se habría hecho. Una gran mariposa cubría gran parte de su cuello, y está intervención fue objeto de debate. Muchos criticaron este procedimiento manifestando su disconformidad con el resultado.

A través de su cuenta de Instagram, Carla reveló este tatuaje. “¿Cómo están mis bellezas? Yo feliz, la vida se trata de cambios y hoy hice uno que tenía pensado hace mucho tiempo. ¡Atrévanse, la vida es corta!”, escribió en la publicación.

Sin embargo, el controvertido tatuaje no terminó siendo real, sino que fue parte de una campaña por una buena causa: su propósito era concientizar sobre la glándula tiroides. Esto lo reveló en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana” y lo explicó junto a una médica ad portas del Día Mundial de la Tiroides que se conmemora cada 25 de mayo.

¿Se haría uno de verdad?

Con respecto a la polémica que se desató por este “tatuaje”, Carla Jara dijo que “para quienes me felicitaron por atreverme, mil gracias, y a quienes me criticaron, es por un buen fin, es para llamar la atención, para que vayan a revisarse, porque la tiroides tiene forma de mariposa”.

Sobre el material del tatuaje, la exchica “Mekano” precisó que “no es de henna como se especuló por ahí, es una especie de adhesivo, se saca”. Es más, el animador Julio César Rodríguez terminó sacando la mariposa que estaba adherida al cuello de Jara.

Al ser consultada por Publimetro si es que se lanzaría a la piscina con un tatuaje similar, pero esta vez permanente, Carla Jara contestó que “no me haría uno tan grande. Me encanta la mariposa y el significado de ésta, pero no me haría uno en el cuello porque igual limita para los trabajos y sería un cambio muy muy radical, así que me lo haría en otro lugar del cuerpo”.