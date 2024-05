¿Cómo se lleva con los hijos y amigos de Gonzalo?: Kika Silva despejó las dudas de sus seguidores

La empresaria e influencer, Kika Silva, se casó hace un mes con su actual pareja, el actor Gonzalo Valenzuela. Ellos comenzaron su relación después del Festival de Viña del Mar que se realizó en 2023, cuando el “Manguera” era parte del jurado, y desde entonces han sido inseparables.

PUBLICIDAD

El día de ayer, Silva comenzó a responder preguntas de sus seguidores e inevitablemente fue consultada sobre su relación, y la primera que contestó fue sobre si es que tendrá una luna de miel con Valenzuela. “No, no por ahora. Sí nos encantaría, pero hay otras prioridades laborales también, así que, por ahora, no”, reveló.

“Pero sí hay que encontrar luego un lugar donde escaparse. Yo tengo muchas ganas de ir a Europa, no voy hace muchos años, y, la verdad es que a mí me cuesta mucho tomarme vacaciones que no sean por trabajo. Así que sé que en esta oportunidad debería obligarme a hacerlo, pero a veces me cuesta organizar eso”, agregó.

¿Cómo se lleva con sus hijastros?

De igual forma, Kika Silva fue consultada sobre su relación con los hijos de Gonzalo Valenzuela, quien tiene tres retoños: Silvestre y Alí con la actriz Juana Viale, y Anka con la también actriz María Gracia Omegna. “Los hijos de Gonzalo son lo máximo”, comenzó contando.

“Tengo suerte porque me llevo bacán. Tengo un millón de fotos de ellos, pero nunca publico fotos de ellos. No es que no estén en mi día a día, si no que están, pero no los publico. Tengo mucha suerte de los hijastros que me tocaron, es fea la palabra hijastros, pero así es”, confesó Silva, quien también adjuntó una imagen con Silvestre.

En esa misma línea, la modelo fue consultada sobre su afinidad con los amigos actores de su pareja, esto porque no se veían en las fotos del matrimonio. Kika Silva señaló que existen muchas fotos con los colegas de Gonzalo Valenzuela.

“La más contenta de esto era mi abuela. Mi abuela que se ve todas las teleseries. El día que supo que me iba a casar su preocupación, la mamá de mi mamá, era: ‘ay voy a ver a los actores, me voy a sacar fotos con todos’, me decía. Chao mi matrimonio, el tema era ver a los actores”, contó la influencer.

Historias de Kika Silva Fuente: Instagram

Historias de Kika Silva Fuente: Instagram

Historias de Kika Silva Fuente: Instagram