¿Por qué dejó de trabajar con Anita Alvarado?: Aldo Duque contó la firme sobre el término de esta relación laboral

El farandulero abogado y candidato a alcalde de Santiago, Aldo Duque, estuvo invitado en el último capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Él fue consultado por el animador Julio César Rodríguez sobre su mediática relación laboral con Anita Alvarado, la “Geisha chilena”.

JC partió consultándole si es que la volvería a representar, y el abogado fue firme. “Mire, si Anita Alvarado, denominada la Geisha, el día de mañana, se sienta frente a mí y está siendo perseguida injustamente, porque estaba siendo perseguida injustamente por un delito que no había cometido. Ella o cualquier persona que esté acusada de un delito que no haya cometido, me va a tener a mí para defenderla”, aseveró.

El animador hizo alusión a una famosa frase dicha por el abogado a la salida de Tribunales, “la cual se hizo famosa en la televisión chilena: ‘qué cara la cacha’”. Ante esto, Duque recordó que un periodista le preguntó: “¿Qué le parece esto de la corporación Aomori y del marido japonés de Anita Alvarado que dice que está preso por culpa de ella? ¿Usted ha hablado con el marido de ella?”.

El abogado contestó que “sí hablé con él y en japonés, ‘¿Qué le dijo?’ (preguntó el periodista), ‘está cara la cacha’. Quedó para la historia eso. Es una estupidez, una tontera”.

¿Por qué se alejó de Anita Alvarado?

El inquisitivo bartender Jaime Figueroa le preguntó sobre los verdaderos motivos de su distanciamiento con Anita Alvarado. Aldo Duque señaló que “yo trabajé con ella 11 años, y en muchas cosas que hicimos judicialmente nos fue muy bien, muy bien”.

“Finalmente, un juicio, lo perdimos. Un último juicio lo perdimos, la Anita se enojó conmigo y, la entiendo, pero yo tengo el mejor de los recuerdos y el absoluto respeto por su figura como mujer y como madre”, cerró el abogado.