¿Se va a postular a la alcaldía de Maipú?: Perla Ilich dio a conocer sus intenciones de incursionar en la política

Una sorpresiva noticia dio a conocer la gitana más conocida de nuestro país, Perla Ilich, durante un live de Instagram con una invitada especial, la senadora Ximena Rincón. Ella dio a entrever que va a incursionar en el mundo de la política con intenciones de llegar a la alcaldía de Maipú.

PUBLICIDAD

En un video subido en la cuenta de la senadora, se ve cómo Perla le está hablando a su público a través de su celular. “Van a decir ‘¿qué cresta está haciendo la Perla ahora?’”, partió bromeando la exchica reality y presentando a la parlamentaria que estaba de invitada en su hogar.

“Alguno de ustedes me han dicho ‘Perla alcaldesa, Perla presidenta’ y ‘Perla...’ todas esas cuestiones”, prefació antes de explicar el motivo del video. “Les cuento por qué estoy con la senadora, porque hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, ya que no nos sentimos parte”, continuó.

“Yo creo que también la gente chilena no se siente escuchada, esa es la verdad. Lamentablemente hay muchas comunas en que se dice que se está haciendo las cosas bien (sic), como las comunas de Maipú y las comunas aledañas, y no son escuchados. Estoy hablando de la gente que verdaderamente lo necesita”, añadió.

“Le están vendiendo un poquito la pomada”

“Estoy conversando con la senadora porque próximamente, si Dios quiere, quiero ser presidenta...”, bromeó antes de volver a ponerse seria con su mensaje. “Quiero alzar la voz por todas esas personas que realmente necesitan a alguien que venga desde abajo, alguien que sepa que es tener y no tener”, añadió y precisó que está haciendo referencia a la comuna de Maipú.

“Sí creo que en muchas comunas no se están haciendo las cosas bien, y creo que podríamos alzar la voz por la gente que realmente lo necesita. Una de las comunas que más me gusta es la de Maipú como también Macul, siento que en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño, siempre me han tratado bien cada vez que he ido, pocas veces, pero he ido. He trabajado en Maipú también”, aseveró.

“Hay muchas personas que hoy día en Maipú que no son escuchadas (...) le están vendiendo un poquito la pomada y creo que hay cosas que se pueden cambiar. Hay que mirar a la gente que realmente necesita cosas que no las ha recibido, y hay gente que no las necesita y sí las ha recibido. Desde el partido Demócrata nuevo, creo que se puede cambiar”, aseguró la chica reality.

“Quizás, quizás pueda tirarme para el lado de la alcaldesa (Maipú) y hacer un cambio”, cerró Perla Ilich.