“Tengo muchas cosas para contar”: exesposa de Rafael Cavada desmiente versión del periodista en “Podemos hablar” por separación

Fiorella Choca, exesposa del periodista Rafael Cavada, desmintió las declaraciones que anoche dio el periodista de Chilevisión en el programa “Podemos hablar”, donde aseguró que la pareja está “tratando de hacer lo menos doloroso posible” la separación para su hijos.

Según el rostro del canal privado, el proceso de separación de Choca ha sido en buenos términos, considerando que “la relación que tenemos como padres de tres niños no va a terminar y ahí está todo el esfuerzo posible”.

La versión de Rafael Cavada

“Las separaciones son siempre difíciles. Creo que no ha sido fácil para nadie. Para la Fio, ni para mí, ni para los niños. Tanto Fio como yo pensamos que lo más importante en este asunto es que sea poco traumático para los niños. Lo que ella y yo estamos tratando de hacer es que sea lo menos doloroso posible para ellos”, confesó Cavada.

“Fuimos a Uruguay (país natal de Choca), pero por separado. Nos encontramos para estar con los niños. Todo lo demás es cuento. Uno tiene que saber asumir que cuando tiene hijos tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos estén bien. Todos los padres quieren eso y las diferencias que tengamos no pueden llegar a ese límite. Ambos lo sabemos y lo tenemos presente”, agregó el periodista en el estelar de CHV.

El desmentido de Fiorella Choca

“Las relaciones empiezan y se terminan, como dijo mi exesposa y ésta se terminó, pero la relación que tenemos como padres de tres niños no va a terminar y ahí está todo el esfuerzo posible”, puntualizó.

Está siendo muy difícil llegar a un acuerdo por la pensión de alimentos y el régimen de visitas — Fiorella Choca

Precisamente este relato fue el que la uruguaya desmintió este sábado en lun.com, donde aseguró que “una mentira bien contada no la transforma en verdad”.

“Tengo muchas cosas para contar, pero todavía no es el momento. Hoy es tiempo de preservar a mis hijos, acompañarlos y mantenerme fuerte y equilibrada. Sólo yo sé la batalla que estoy dando para conseguir lo que es justo para vivir en paz con mis hijos. Esto es algo que no debería suceder”, explicó la nutricionista, quien reveló los problemas que ha tenido con su ex para conciliar la pensión de alimentos de sus hijos.

“Para hacerlo menos doloroso para los niños hay que preservar a quien está a su cuidado, en este caso la madre, que soy yo y eso es algo que Rafa no está haciendo. Está siendo muy difícil llegar a un acuerdo por la pensión de alimentos y el régimen de visitas”, finalizó.