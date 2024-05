Todo lo que debes saber sobre la película “Atlas”

Aunque han pasado poco más de 24 horas desde que “Atlas” se estrenó en Netflix, la película de ciencia ficción ha acaparado titulares.

Encabezada por la puertorriqueña Jennifer López y bajo la dirección de Brad Peyton, el filme sigue a Atlas Shepherd, una analista antiterrorista que debe confiar en la Inteligencia Artificial mientras lucha contra un formidable robot.

Al igual que otras producciones espaciales, la cinta llena de giros y momentos impactantes tiene varios detalles ocultos y secretos sobre su realización que muchos espectadores quizás no conocen.

Afortunadamente, Peyton reveló a Tudum cinco cosas sobre el nuevo largometraje de Netflix que posiblemente no notaste y pueden sorprenderte. Sigue leyendo para descubrir cuáles son.

Un actor dio vida a tres personajes

Gregory James Cohan prestó su voz a Smith, el compañero de inteligencia artificial de Atlas en la película. No obstante, no fue su único rol. El actor además interpretó otros dos papeles en la cinta.

“Estábamos tratando de encontrar a alguien que le diera voz a Smith en el set con Jen. Recibí un montón de cintas. Uno de ellos realmente sonaba como me imaginaba a Smith, que era este tipo llamado Greg Cohan”, contó el cineasta al sitio de Netflix.

“Entonces pensé: tengo que darle a este tipo un papel ante la cámara”, continuó. Uno de los roles que le dieron a Cohan, además de Smith, es el del piloto del Dhiib (la nave del coronel Banks). “Primero comenzó como solo un holograma en una escena”, explicó.

“Luego, en la fotografía adicional que hicimos, pude filmar el interior de la cabina. Así que realmente tiene una pequeña escena. También aparece como la voz de un soldado al comienzo de la película. Él fue tan grandioso…”, destacó sobre el histrión.

La música incidental se grabó en una estación de tren abandonada

Otro dato interesante es que parte de la música incidental de la película se grabó en una estación de tren abandonada en Londres. “He trabajado con Andrew Lockington, mi compositor, en todas mis películas y siempre estamos buscando cómo podemos desarrollar algo nuevo. Descubrimos que había una estación de metro abandonada en Londres. Son cinco pisos bajo tierra”, expuso.

“Y mi compositor de alguna manera convenció a todos para que trajeran generadores allí, tomó los instrumentos de imagen y luego grabó diferentes partes del score en el metro. Y los efectos de eco que obtienes de ellos. Grabarían todo, desde un solo punteo, que pudieran usar”, detalló.

“Y hacen todo el rango de todas las notas para que luego podamos usarlo en la música incidental y manipularlo digitalmente. Ya sabes, básicamente somos un grupo de niños nerds y solo intentamos entretenernos y hacer cosas”, reconoció.

Una parte de una escena de tortura fue real

Una de las escenas más impactantes es cuando Harlan coloca un espéculo palpebral en el ojo del coronel Banks. Lo que nadie se imaginó es que no se usaron trucos para grabar esta secuencia.

“Tuvimos esta escena en la que el personaje de Simu Liu, Harlan, tortura al coronel Banks y tuvimos que abrirle el ojo. Cada vez que la gente lo ve, reacciona. Se siente real, parece real, porque es real”, reveló el director.

“Sterling K. Brown dijo: ‘Sí, pueden hacerlo. Pero, ¿podemos hacerlo por un período realmente corto?’ Así que instalé todas mis cámaras. Lo hicimos durante 90 segundos, obtuvimos lo que necesitábamos y seguimos adelante”, especificó.

“Lo más interesante de esto es que el padre del productor es oftalmólogo y él es quien le puso la abrazadera en el ojo. Así que lo contratamos para un día de trabajo”, compartió.

Aliens de James Cameron fue una influencia para Atlas

Brad Peyton reconoció a Tudum que se inspiró en Aliens (1986) para la realización de Atlas. “No podría no dejarme influenciar por James Cameron si intentara no dejarme influenciar por James Cameron. Crecí en un lugar llamado Terranova en Canadá. Cuando era niño, me sacudió el mundo que un canadiense pudiera estar en Hollywood haciendo estas películas gigantes”, relató.

“Fue un gran impacto para mí personalmente cuando era joven. En esta película en particular, el complejo de Harlan se parece mucho a Aliens. Es el humo, el agua... Tiene este tipo de arenilla tangible y sensación de habitabilidad”, resaltó.

“Y cuando miras a Aliens, aunque gran parte se filmó en un escenario, tomaron cascos de aviones y los reutilizaron como escenarios. Simplemente tenía este tipo de sensación de tristeza y suciedad…”, dijo. “Es la primera vez que trabajo con John Schwartzman, mi director de fotografía. Él estaba como: ‘Ok, ahora sé exactamente lo que quieres’. Y yo estaba como: ‘Sí, quiero Aliens”.

Los amigos del director aparecieron en la película

Un detalle muy curioso de Atlas es que varios de los amigos del director tuvieron una breve participación en la película. “Muchas de las personas que aparecen en las pantallas en el laboratorio de Val Shepherd son en realidad amigos míos”, destapó Peyton.

“Uno de mis amigos, Conrad, nombró a su personaje ‘Chico de ciencia’ y luego construyó una historia de fondo en torno a él y cómo es el científico líder en el mundo y es por eso que está en la pantalla. También afirma que por eso la película es tan buena”, concluyó.