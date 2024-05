“Tuve un atraso y me empecé a urgir...”: Yazmín Vásquez reveló por qué tuvo que pedir hora al ginecólogo de urgencia

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, la periodista y expanelista del programa “Juego Textual”, Yazmín Vásquez, fue una de las invitadas que se sentaron a conversar con Julio César Rodríguez. En esa misma velada, estuvo presente el abogado Aldo Duque, el periodista Rafael Cavada y la karateca Valentina Toro.

Vásquez fue la última en ser presentada en el programa, y al momento de ingresar, el animador le consultó sobre un episodio que la llevó a pedir hora a su ginecólogo de ugencia. “Me llega a dar un poco de vergüenza contarlo, pero seguro que a muchas mujeres de mi edad, quizás le pudo haber pasado”, partió contando con una sonrisa en el rostro.

“Lo que pasa es que, yo soy casada obviamente y tengo el parque de diversiones abierto, no la fábrica de juguetes”, bromeó la dueña de un hotel en Villarrica. “Resulta que tuve un atraso y me empecé a urgir porque no estoy en edad”, agregó.

“Me quiero morir, estoy embarazada...”

“Entonces pedí hora de urgencia al ginecólogo. Llego y él me conoce, porque con él tuve a mis dos guaguas y llego, me siento y le digo: ‘Juan Luis, me quiero morir, estoy embarazada’. Él me queda mirando y me dice, así como: ‘¿me estay webiando?’”, continuó Yazmín.

“Entonces le digo estoy embarazada, me dice ‘¿Cuántos años tienes?’, le digo 49, voy a cumplir 50. Me revisa y me dice: ‘amiga, usted está entrando al pueblo de la menopausia’. Así que no estaba embarazada, gracias a Dios, pero sí estoy ahí entrando a la menopausia, pero feliz. Feliz de estar menopáusica”, cerró Vásquez.

En el mismo programa, la exintegrante de “Juego Textual” habló sobre su cambio de vida tras irse a vivir al sur, pero tuvo un reclamo: el clima. “Yo soy team verano, se nota, tengo los mejores spots en verano, pero llueve mucho, es que ustedes se mueren”, comentó.