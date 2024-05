“Un beso al cielo”: Kevin Felgueras se sinceró sobre el sensible momento familiar que vivió

Un sensible momento se vivió en el programa de concursos de TVN, “Ahora Caigo”, animado por Daniel Fuenzalida, en el cual el periodista del matinal, “Buenos días a todos”, Kevin Felgueras, abrió su corazón y se sinceró sobre una compleja situación que está viviendo en su vida personal.

Minutos antes de ser expulsado del programa tras equivocarse, Kevin expresó que “quiero mandarle un beso al cielo. Mi abuelo falleció esta misma semana, así que un beso al cielo pa’ mi tata. El show debe continuar. Mi tata está muy orgulloso de lo que he hecho así que besitos al cielo. Gracias por todo”.

El animador le dio unas palabras de aliento al invitado a su espacio, y le dijo “sabemos lo que está pasando Kevin y has sido un tremendo profesional. Muchas gracias por estar acá con nosotros”.

El sensible mensaje de Felgueras

Una vez que se emitió el programa, Kevin Felgueras publicó el clip en su cuenta de Instagram y escribió un emotivo mensaje. “15 minutos antes de entrar al estudio del programa, recibí una llamada de mi madre. Mi tata había fallecido. Sí. Ese mismo día. A casi esa misma hora”, partió.

“Mi cabeza estaba en otro lado. Mi corazón estaba en cualquier lugar. Pero tenía claro que mi abuelo se merecería, al menos, que lo mencionara una vez más en televisión. El poco rato que estuve, sencillamente me contuve y pensé en que el show y la alegría debía continuar”, agregó.

“Recuerdo muy poco del programa. Sé que me sacaron una foto (que está en esta publicación), que grabé un video para las redes sabiendo lo que pasaba. En el show en sí me di cuenta que sonreí mucho. Que me moví. Jugué con el público. La máscara era grande”, continuó el periodista.

“Cuando caí (literal), caí a la realidad. Tomé mis cosas y me fui a Valparaíso a despedir a mi tata. Ya lo he dicho antes: este año está golpeando duro. Tiren buena onda por favor. Y que lo malo rebote lejos”, cerró Kevin Felgueras.