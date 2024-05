¿Adicción al sexo? Los síntomas del trastorno que comentan sobre Jennifer Lopez

¿Jennifer Lopez es adicta al sexo? La interrogante surgió luego del estreno de su cinta ‘This Is Me... Now: A Love Story’ el pasado 16 de febrero. Se trata de una producción que muestra aspectos de su vida y que tiene una escena que dejó a muchos pensando sobre la intimidad de la actriz.

El filme es una mirada a la vida de la también cantante, proyectan sobre sus relaciones amorosas fallidas y su constante búsqueda del amor, además muestra el inicio y evolución de su carrera.

En una escena se aprecia cuando Jlo visita a un terapeuta y luego se le ve en una fiesta con una conquista. En ese momento, sus amigos le dijeron: “Creemos que eres una adicta al sexo”. La frase quedó resonando en los espectadores, en quienes quedó la duda de i realmente la artista tiene esta adicción.

¿Qué es la adicción al sexo? Una adicción es una conducta que la gente no puede controlar y que practica constantemente, ya que hay una dependencia. La abstención afecta al adicto al punto de que si no hace lo que le satisface, puede manifestar problemas de abstinencia. En el caso del adicto sexual, la practica de la que depende es el sexo.

El adicto al sexo no sólo se ve afectado a sí mismo, sino que afecta sus relaciones por sus conductas compulsivas para satisfacerse. Debe acudir ante un especialista para tratar el trastorno.

Adicción al sexo ¿Cómo reconocerlo?

El portal Top Doctors explicó que la adicción al sexo que comentan que supuestamente puede tener Jennifer Lopez, también se conoce como Trastorno Compulsivo Sexual, y se caracteriza por impulsos, fantasías y pensamientos de índole sexual que conllevan al individuo a practicas compulsivas para sentirse satisfecho.

El citado medio enumera los siguientes síntomas que permiten identificar este trastorno:

-Pensamientos recurrentes sobre el sexo a lo largo del día o de la semana

-Necesidad de llevar a cabo la conducta, pese a que después no se realice

-Conductas sexuales explícitas

-Necesidad de incrementar la intensidad y la frecuencia de la conducta sexual

-Negación del problema

-Falta de control

-El contacto sexual logra aliviar los síntomas, pero no los elimina. De manera que la reaparición posterior del síntoma puede empujar al sujeto a la repetición inmediata de la conducta.